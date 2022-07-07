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美國慶槍擊案兇嫌坦承7死犯行：逃亡時考慮犯另一起槍擊案

記者張靖榕／綜合外電報導

美國芝加哥國慶槍擊案主嫌克里默三世（Robert E. Crimo III）犯案後首次出庭，郡檢察官迪倫（Ben Dillon）表示，主嫌已坦承犯下7死20多傷的槍擊罪行。湖郡州立檢察官萊恩哈特（Eric Rinehart）近一步指出，主嫌自白犯案細節，甚至透露在逃亡時看見另一場遊行，認真考慮過犯下另一起隨機掃射人群罪行。

▲▼ 美國國慶芝加哥槍擊案21歲凶嫌克里莫三世（Robert E. Crimo III）穿著女性服裝，以便在行凶後混入人群。。（圖／路透）

▲克里默三世穿著女性服裝，以便在行凶後混入人群。（圖／路透）

路透社報導，克里默三世先前僅簡短開口，表示自己並沒有律師，因此將由政府提供公任辯護律師。萊恩哈特表示執法單位在宣讀犯人權力後進行訊問，主嫌便開口詳細描述犯案過程和細節，並坦承自己所犯下的罪行。

當局表示克里默三世費時數周計畫這場槍擊案，當芝加哥高地公園（Highland Park）在4日國慶日當天舉辦疫情後首次國慶遊行時，他從小巷爬上一棟建築屋頂，槍口對準人群，開了70發子彈，接著喬裝女性打扮，用國旗領巾遮住顯眼的刺青，化妝遮住臉部刺青，隨即混入慌亂逃亡的人群中。

▲▼美國芝加哥郊區高地公園(Highland Park)國慶日發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍擊案造成7人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

克里默三世逃跑後開著母親的車到威斯康辛州，之後又驅車返回芝加哥所在的伊利諾州，被警察攔停後坦承犯案。一場6日舉辦的公聽會上，湖郡警長辦公室發言人克維利（Chris Covelli）警佐表示，克里默到達威斯康辛麥迪遜（Madison）後，看見另一場國慶慶祝集會，當時認真考慮過再用放在車裡的槍枝犯案。

由於高地公園是居民普遍富裕、猶太社群聚集、人口僅3萬的小城，案發後克里默一度被指動機是種族歧視或仇恨猶太人，不過警方表示目前沒有任何明顯證據指向仇恨犯罪。

克里默三世的父母親事後透過律師發出聲明，希望大眾能給他們隱私，「我們都是為人父母和兄弟姐妹，這件事對許多家庭、受害者、參與遊行的人、正個社群和我們自己而言，都是一件糟糕的悲劇。我們的心和祈禱與每一個人同在。」

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