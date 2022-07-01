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高雄市長「藍白合」破局　蔡壁如：在野大聯盟形式不存在了

▲▼台灣民眾黨選戰小組召集人、立法委員蔡壁如、高雄市黨部主委馮啟彥，與議員、里長參選人包括莊貽量（左楠）、劉家榮（旗鼓鹽）、陳妙真（鳳山）、陳惠君（仁武鳥松大樹大社）、李佳玲（三民）、曾偉修（鼓山區龍子里）。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲蔡壁如今天表示，在國民黨推出自己人選後，在野大聯盟就不存在了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民眾黨今（1）日召開「2022全台大眾走高雄場次」記者會，針對高雄市長選戰，過去曾拋出在野大聯盟構想的台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，在國民黨推出自己人選後，這個形式就不存在了，並說，如果未來有適當人選，將循著黨內提名機制討論。

國民黨周三正式提名柯志恩參選高雄市長，但過去民眾黨曾希望組成在野大聯盟，透過凝聚在野力量拚選戰，如今「藍白合」已破局，因為蔡壁如今天表示，在國民黨有推出自己人選後，這個形式就不存在。

外界好奇，民眾黨是否有要推出人選參戰？對此，蔡壁如說，截至目前還沒有，但如果經過今天記者會後有適當人選，會循著黨內提名機制，到民眾黨中央選舉決策委員會做討論。

▲▼台灣民眾黨選戰小組召集人、立法委員蔡壁如、高雄市黨部主委馮啟彥，與議員、里長參選人包括莊貽量（左楠）、劉家榮（旗鼓鹽）、陳妙真（鳳山）、陳惠君（仁武鳥松大樹大社）、李佳玲（三民）、曾偉修（鼓山區龍子里）。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民眾黨今（1）日召開「2022全台大眾走高雄場次」記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天記者會除了蔡壁如之外，包含高雄市黨部主委馮啟彥，與議員、里長參選人包括莊貽量（左楠）、劉家榮（旗鼓鹽）、陳妙真（鳳山）、陳惠君（仁武鳥松大樹大社）、李佳玲（三民）、曾偉修（鼓山區龍子里）全面出席。

有媒體詢問，年底選舉將至，民眾黨的起手式是什麼？蔡壁如表示，一步一腳印的傾聽和面對面的對話，就是民眾黨的選戰起手式！而永續議題就是世代正義議題，支持18歲公民權，更要支持台灣永續發展，民眾黨展開第三次「全台大眾走」，要傳遞「永續台灣、世代共行」的理念。

馮啟彥表示，民眾黨訴求青年參政、還政於民、與年輕世代站在一起，高雄市黨部也全力支持18歲公民權修憲案，更支持青世代所代表的永續價值，然而面對18歲公民權修憲案需要965萬人投票的高門檻，比台灣歷屆總統得票數還要高出很多，需要高雄民眾、各個世代一起支持，促進政治領域的新陳代謝，翻轉投黨不投人的現況，也讓青年可以在低薪、高房價、等世代議題中發聲。

馮啟彥指出，民眾黨高雄市黨部願意支持為高雄市民做事，願意改變高雄朝向更好未來的優秀參選人，並提出能讓高雄市民認同的政見展現誠意，傾聽民眾的聲音，爭取民眾的支持。

▲▼台灣民眾黨選戰小組召集人、立法委員蔡壁如、高雄市黨部主委馮啟彥，與議員、里長參選人包括莊貽量（左楠）、劉家榮（旗鼓鹽）、陳妙真（鳳山）、陳惠君（仁武鳥松大樹大社）、李佳玲（三民）、曾偉修（鼓山區龍子里）。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲莊貽量表示，位於北高雄的多項開發案，雖帶動地方經濟成長但市府卻枉顧青年、公民居住權，放任高雄房價不斷水漲船高。（圖／記者賴文萱翻攝）

議員被提名人莊貽量（左楠）表示，位於北高雄的多項開發案，雖帶動地方經濟成長但市府卻枉顧青年、公民居住權，放任高雄房價不斷水漲船高，在多項投資案還沒建設完畢，房價就大幅攀升，實在令人揣測為照顧特定既得利益之人，而莊貽量（左楠）也指出，透過推動18歲公民權修憲案，不僅落實本黨所訴求的青年參政，更能鼓勵青年投入公共事務，打造及守護自己的家園，並與青年朋友站在一起，勇敢的監督、大聲的指出問題。

議員被提名人劉家榮（旗鼓鹽）表示，現行憲法第130條規定「滿20歲才有選舉權」，但是公投法卻規定，18歲就可以公投；一樣的公民權投票行使的年齡門檻不同是頗怪異的。另外，刑法規範滿18歲就須自負完全刑事責任，民法對於成年的定義也已修為18歲，依照如今狀況，滿18歲未滿20歲之人無投票權，則對於自身公民權益形成「有責無權」的情況，更係限制了青年社群的公共參與。本次立法院通過憲法修正條文1之1條後再半年內交由全台公民複決，年底的這個投票，也是憲法史上第一次公民複決權的行使，劉家榮呼籲請大家一起邁向這真正民主社會的里程碑，台灣加油、 我們跟民眾一起加油。

議員被提名人陳妙真（鳳山）表示，位於鳳山行政中心的青年局，雖然提出多項青年政策，卻在公民參與的青年事務委員會形同虛設，空有頭銜卻沒有委員會實際對於市政的參與及青年議題上的發揮，而高雄市青年局也像網軍，以行銷局長為主，行銷政策為輔，未來如果進軍議會期待透過實際的監督，更以青年參政的角度為青年持續的發聲，同時監督高雄對於青年的相關政策。

議員被提名人陳惠君（仁武鳥松大樹大社）表示，高雄產業限縮不利青年發展，然而外移青年也為市政重要議題，雖然提出許多青年政策，但卻對返鄉就業吸引力有限，而候選人所處第五選區更像是被遺忘的土地，市府毫不在意產業發展之多樣，青年人口移入之重要性，以自身為老師、教育學子20餘年之經驗，希望挺身而出，從教育到就業關注青年議題並為青年發展發聲。

▲▼台灣民眾黨選戰小組召集人、立法委員蔡壁如、高雄市黨部主委馮啟彥，與議員、里長參選人包括莊貽量（左楠）、劉家榮（旗鼓鹽）、陳妙真（鳳山）、陳惠君（仁武鳥松大樹大社）、李佳玲（三民）、曾偉修（鼓山區龍子里）。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李佳玲表示，三民區作為高雄市人口第二多的行政區，應為青年發展打造更好的安全網。（圖／記者賴文萱翻攝）

議員被提名人李佳玲（三民）表示，三民區作為高雄市人口第二多的行政區，應為青年發展打造更好的安全網，除了教育到創新創業、居住權、青年公共參與等相關議題，更有進入及關注的管道；在野聯盟不只是集眾人之力更有機會不讓多數成為暴力，也鼓勵青年對於政治、公共事務參與意願的提升及看見改變的可能。讓青世代不冷感，讓城市要有青。

里長被提名人曾偉修（鼓山區龍子里）表示，就地方最基層的想法，舉例龍子里內公民人口數有20,420人，其中 18歲至20歲約600人左右，這600位青年生長在比我們這一代更自由、更民主的環境中；而且辨別資訊真偽、及對政治事務的熟悉度，其實都比我們在這樣年紀時，有過之而無不及。在這樣光纖高速的網路世代裡，絕大多數的年輕人，都有著很清晰的想法，對於公共議題的參與意願，甚至大過很多大人們，卻還有很多大人們認為18歲至20歲的青年們還是個孩子，尚未養成足夠的判斷力，曾偉修說，應是我們盡可能不要成為「讓他們討厭的大人」。

民眾黨高雄市黨部認為，高雄已從第二大城市淪為台灣第三大城市，除人口問題外更重要的是市政、政策等配套適不適合青年發展，而對於城市中最為重要之青年人口更直接代表城市活力，期待透過大眾走之活動響應本黨理念，也要與青年面對面，聆聽青年聲音，在未來議會中積極為青年議題努力，並讓高雄有機會成為全台最有活力的城市。
 

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