對決柯志恩！陳其邁「拚市政優先」　市黨部組最強輔選團隊備戰

▲高雄市長陳其邁強調市政優先，尚未啟動競選團隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨昨正式徵召智庫執行長柯志恩出戰，也讓高雄市長選戰同步開打，不過，高雄市長陳其邁今表示，競選團隊還沒開始準備，現在還是全力拚市政，強調市政優先。民進黨高雄市黨部新任主委許智善今則佈達新的黨務幹部人事佈局，7/1立即上工，沒有蜜月期，黨部將立即組成最強輔選團隊。

▲挺漁民！陳其邁、陳吉仲同台東森農場推廣龍虎斑。（圖／記者徐文彬攝）

對於稱柯志恩「遠來是客」說，引發藍營不滿，陳其邁今天受訪表示，是表達熱忱的歡迎，歡迎柯委員能夠到高雄，高雄人非常的熱情，柯委員來了以後就可以知道說我們非常好客熱情，這種南部豪爽的氣氛，她一定會有很深刻的印象，總之歡迎她。

至於是否將啟動競選團隊？陳其邁表示，還沒有，現在還是全力的拚市政，包括說幫農漁民找出路，他說，今早也參加一個經濟高峰會，為高雄的產業轉型努力招商引資，希望能夠大家到高雄來投資，所以市政優先。

上午他同台農委會主委陳吉仲推廣龍虎斑時更強調，石斑魚的出路是他念茲在茲的事情，全力的來努力幫農漁民找出路，幫產業升級，「選舉的事情大家可以去請教柯志恩委員」。

▲民進黨高雄市黨部新任主委許智善。（圖／記者賴文萱翻攝）

正值國民黨正式提名前立委柯志恩參選高雄市長，民進黨高雄市黨部戰鬥團隊就正預備定位。主委許智善表示，這次黨部新戰鬥團隊的人事安排，考量空戰與陸戰整合的方向，將由原任副執行長吳宏盛出任執行長，並延攬洪珍瑩、張峻榕、謝涵琳出任三席副執行長，四位團隊分別在組織發展，市民服務，媒體溝通及行政效率方面皆有專精，整合後將發揮戰鬥團隊的實力，且四位同志長期在基層服務，對於強化組織系統與政策溝通的能力將會有嫻熟的表現。

許智善說，這次黨部在幹部的徵才上，秉持用人唯才，派系絕對不是考量的問題，他就是盡力當「桶箍」來整合各界人才，加入黨部團隊，共同來完成年底輔選重責。

執行長吳宏盛曾任高科技公司人資長，長期擔任企管顧問公司執行長一職，專長於領導統御，組織變革與發展且長於溝通協調；副執行長洪珍瑩曾任中廣記者，曾任前高雄市長陳菊的機要秘書，未來將負責媒體新聞聯繫對口、文宣政策擬定。

副執行長張峻榕，前高雄市議員張省吾之子，長期擔任其特助事項，基層溝通能力佳，將負責地方組織工作；副執行長謝涵琳，曾任市府局處機要秘書、立委劉世芳副主任，將負責黨部行政工作，提升服務行政效率，這四位黨職幹部均有擔任過公職人員或是市府局處長的機要助理經驗，明天一上任就能無縫接軌。也希望各界給予支持，打好年底的選戰。