快訊／封柯志恩 「陽光女孩」挨酸　朱立倫怒：叫蔡英文來說不是

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席朱立倫今（1）日南下高雄，親自為市長參選人柯志恩造勢，首站前往高雄市黨部舉行介紹會。對於主打柯志恩是「陽光女孩」卻慘遭民進黨側翼狠酸，朱立倫對此怒斥可恥，他說，在21世紀的今天，民進黨跟他的側翼，竟然還有年齡性別的歧視，只要心中有陽光就是陽光女孩，誰敢說不是？叫蔡英文出來說不是。

▲國民黨主席朱立倫、高雄市長候選人柯志恩高雄合體。（圖／記者賴文萱攝）

▲朱立倫強調，對性別年齡的歧視，在今天的台灣是絕對不允許的，這些人可恥。（圖／記者賴文萱攝）

近來柯志恩主打陽光女孩形象參戰高雄市長，但遭到民進黨側翼狠酸年齡，朱立倫今被問及此事強調，柯志恩當然是來自南部的陽光女孩，他要強力譴責，在21世紀的今天，民進黨跟他的側翼，竟然還有年齡性別的歧視，「只要心中有陽光就是陽光女孩，誰敢說不是？蔡英文出來說不是」，怎麼會一個民主進步黨變成這麼退步，對性別年齡的歧視，在今天的台灣是絕對不允許的，這些人可恥。

▲柯志恩回應陽光女孩封號，表示自己是陽光女孩的媽。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩在旁則展現高EQ，大笑表示，她離開高雄時是陽光女孩，再次回到高雄已是陽光女孩的媽，笑稱我女兒很陽光。朱立倫最後強調，只要心中有陽光都可以稱陽光女孩，有任何性別年齡歧視，我們都是強力譴責，這些人真的是可恥。

至於未來是否將請來韓團隊輔選柯志恩？朱立倫說，昨天從前副市長葉匡時開始、前高市民政局長曹桓榮等，還有很多韓國瑜市長團隊都會來幫忙，畢竟這些都是最優秀的人才，相信他們都會一起團結起來，支持最優秀、最好的、南部出身的柯志恩。

▲▼在柯志恩獲提名後，今天國民黨在高雄舉行黨內同志介紹會。（圖／記者賴文萱攝）

在柯志恩獲提名後，今天國民黨在高雄舉行黨內同志介紹會，參與人員包含國民黨基層、里長、黨代表等，現場由朱立倫向黨員進行強力推薦，現場氣氛熱絡，場內拼命高呼柯志恩凍蒜！柯志恩凍蒜！朱立倫表示，這位來自南部的柯志恩，她從高雄出發到台北，屏東出身、高雄成長，今天回到高雄、回到南部，相信以她教育、婦幼的專業，希望帶給高雄一個平安健康充滿希望的城市，為高雄加油。