柯志恩酸韓國瑜！王世堅批自以為幽默　「羽量級又失言已提早出局」

▲柯志恩。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2022高雄市長參選人柯志恩近日有意切割前高雄市長韓國瑜的言論，讓許多韓國瑜支持者不滿。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，柯志恩於公於私都不該批評、揶揄韓國瑜，可能她教書教久了，自以為幽默。王世堅認為，柯志恩是國民黨火燒屁股下找到的「羽量級」參選人，加上一開始就失言，在高雄市長選舉中已提早出局。

柯志恩在被國民黨正式徵召參選高雄市長前，說出不會再蓋愛情摩天輪，也不會講高雄又老又窮等韓國瑜2018年參選時的政見與言論，讓韓國瑜的支持者相當氣憤。當外界質疑柯志恩有意與韓國於切割，柯志恩又強調，希望外界不要特別強調她跟韓國瑜如何，畢竟她跟韓國瑜性別跟髮量都不同，兩人當然會有很多地方不同。

對此，王世堅30日在政論節目《突發琪想》中表示，柯志恩之所以損韓國瑜，很清楚可能的動機是要向朱立倫交心；朱立倫最強的招數是陣前換將，柯志恩對被徵召可能龍心大悅，但內心害怕哪天會被換掉，所以必續徹底跟朱立倫交心。

王世堅說，但於公於私，柯志恩都不該批評、揶揄韓國瑜，因為韓再怎麼不濟，過去也是國民黨法定程序所提名的總統候選人，更何況於私不分，柯志恩在板橋選立委時，韓國瑜曾幫忙站台。

王世堅酸，尤其韓國瑜蠻在意被提髮量，柯志恩用外表來批評人，「基本上我覺得不好」，可能她教書教久了，自以為幽默。

王世堅也說，這過程中可看到國民黨江河日下，長期不關心中南部、培養人才，過去靠派系分贓來治理地方，現在派系失靈又不培養人才，火燒屁股之下臨時找個羽量級的，而這羽量級一開始又失言，「所以我認為這場選舉，高雄市長的選局，是提前確定，那他們的提名人（柯志恩）也提早出局」。