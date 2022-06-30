韓流回歸？柯志恩請來韓團隊輔選　他奉勸一句：別變女版韓國瑜

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩首批戰袍，找來韓團隊前高雄副市長葉匡時站台。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（30）南下高雄披戰袍，雖然先前被指言論切割韓國瑜，但造勢首站就找來韓團隊的前高雄副市長葉匡時站台，並強調韓團隊絕對是大家有目共睹績效很好。不過，民進黨高雄市議員簡煥宗對此則奉勸，希望柯女士能夠不要成為女版韓國瑜，高雄柯學家。

柯志恩因切割韓國瑜「愛情摩天輪」政見，引發韓粉抨擊，但今天活動直接請出韓團隊輔選。葉匡時代表發聲表示，今天他站在這邊就是最好的說明，除了他之外，韓團隊過去很多的重要局處首長、幹部都會全力輔選，這不只是為了柯志恩，還是為了高雄，為了在場所有議員。

柯志恩也強調，韓團隊從過去到現在，他們2年內做的所有基礎建設都是在最快時間做到，韓團隊對高雄市民的貢獻，有什麼理由不給他們更大支持跟讚聲？韓團隊絕對是大家有目共睹績效很好的團隊。

▲柯志恩喊讚韓團隊，絕對是大家有目共睹績效很好的團隊。（圖／記者賴文萱攝）

對此，簡煥宗表示，柯女士在接受媒體訪問時表示，她未來的政見中將不會有「那麼創新的愛情摩天輪」，被外界認為是與韓國瑜切割。但今天被韓粉洗版一番後，隨即又改口，表示絕不可能切割韓國瑜，讓人搞不清楚柯志恩到底是要切割韓粉，還是收割韓粉？柯女士對於韓粉的愛，是否跟韓國瑜的追蹤器一樣，在有或沒有之間？

▲民進黨高雄市議員簡煥宗。（圖／記者賴文萱翻攝）

簡煥宗說，高雄目前正面臨轉型之際，需要有遠見的市長候選人來領帶高雄繼續向前。他想問柯志恩韓國瑜主張的賽馬場，妳覺得要或不要？賽馬場和台積電妳要哪一個？最後更表示，希望柯女士能夠不要成為女版韓國瑜，高雄柯學家。

▲民進黨高雄市議員邱俊憲。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨高雄市議員邱俊憲則認為，柯志恩對高雄的具體政策主張，怎麼那麼像國瑜追蹤器，在「有跟沒有之間」飄忽不定；對韓導團隊在「收割」與「切割」之間。看來柯志恩還在繞著地球跑的猶疑不決，這樣的百年大黨，推出的市長候選人，真心覺得，母湯這樣⋯⋯

至於愛情摩天輪，邱俊憲開嗆表示，當時就被戳破，根本就是一場騙局！葉匡時當時還是督導主政局處經發局的副市長，亂搞一通，如今還在扯是政黨刁難？還好韓團隊被高雄人換下來了，不然高雄現在可能不會有台積電，而摩天輪賽馬場挖石油發大財，仍是空話一場。