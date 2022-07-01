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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王淺秋曝國民黨內部高雄市長民調　「他」與陳其邁差距非常小

▲前高雄市副市長李四川。（資料照／記者李毓康攝）

▲前高雄市副市長李四川。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨徵召智庫執行長柯志恩參選2022高雄市長，對戰尋求連任的高雄市長陳其邁。不過，高雄市前新聞局長王淺秋透露，前高雄市副市長李四川才是國民黨主席朱立倫出關拜訪的第一人，因為根據國民黨內部民調，李與陳其邁的差距非常小，只是參選意願不高。

對於《蘋果新聞網》網路民調指出，柯志恩獲57.1％支持，大贏陳其邁的41.9％，王淺秋30日在政論節目《新聞千里馬》上透露，對照自己看過的國民黨內部2個民調，為什麼朱立倫會在自美返台出關後，第一個拜訪的是李四川，就是因為在第二階段民調納入李四川後，差距與陳其邁非常小，再來才是柯志恩，這差距就稍微大一些。這是第一次朱立倫詢問李四川是否參選，但李四川意願不高。

王淺秋表示，網路民調跟事實有一定差距，基本上就是網路上的風向，不過倒也表示有可為，讓柯志恩不要那麼緊張。柯志恩也不敢說證自己會贏，但至少有一搏之力。

被問「韓團隊會加入嗎？」王淺秋說，都加入不太可能，但至少前高雄市副市長葉匡時30日親自南下給建議，且還有其他仍在高雄的首長也出席這個會議，就是希望能幫柯志恩一把。

高雄並不是不可為，並不是鐵板一塊不能打，要看柯志恩這仗能否點出痛點，戳破陳其邁的真面目，柯志恩需要把檢驗（高雄市政）風潮帶出來，至少能讓小雞有所一戰的可能性，且可以跟國民黨台南市長參選人謝龍介聯手，把南台灣的氣勢打起來。

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李四川王淺秋高雄市長柯志恩國民黨朱立倫

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