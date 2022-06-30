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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再酸蔣萬安願景「早已做了」　黃珊珊：「無限」可能性也等於是零

▲▼黃珊珊視察新創基地 Co-Space。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊視察新創基地 Co-Space。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安30日發布台北市長競選標語LOGO，正式揭開「你+台北，就是無限」口號，並提及要打造一個「服務型的市府」，並提供創業者一切後勤協助。不過，有意角逐台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊回應，這些願景非常正確，但北市府早就做了，台北的前進要看勤政累積，「否則無限的可能性也等於是零。」

黃珊珊30日在臉書發文表示，「謝謝蔣萬安，我認為您的願景非常正確，而北市府早就做了。​」台北市15個新創基地，就是為了提供創業者後勤協助、提供服裝設計師作品展演舞台而誕生，其中內科的t.Hub創新育成基地，還有大稻埕的T Fashion時尚實驗基地，就是蔣萬安今天說的內容。​

黃珊珊指出，自己當台北市議員以前就創過業、開過律師事務所，且創業得先搞定辦公室、會計、稅務等許多繁雜事務，接著是錢的壓力，而​台北市的「StartUP@Taipei創業服務辦公室」把資源整合成一站式服務，從辦公室、創業顧問到補助與貸款，幫大家一次搞定，未來新創基地也會增加到23個，「台北市推動新創的腳步不會停止，我們會繼續做，並努力做得更好。​」

最後，黃珊珊也強調，萬丈高樓平地起，台北的前進是靠勤政來累積，「否則無限的可能性，也等於是零。​」有意暗酸蔣萬安今日提出的「無限」口號。

▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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