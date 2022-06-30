藍大咖憂心黃珊珊搶蔣萬安票　他批沒進取心：白的已經在替藍打仗

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，形成三腳督態勢，對此，前台北市長郝龍斌憂心，若黃珊珊能拿到20%的選票，那大概就是民進黨當選。對此，前立委沈富雄批評，郝龍斌的說法古老、沒進取心，郝龍斌很怕白把藍營票拿走，但其實沒想到白的已經在替藍打仗。

對於郝龍斌日前稱，如果台北市副市長黃珊珊拿到20%的台北市長選票，就會是民進黨人選當選一事，沈富雄接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，郝龍斌言論是傳統、無進取心的說法，加上郝過去曾主張藍白合，很怕白把藍營票拿走，但其實沒想到白的已經在替藍打仗。

沈富雄開頭先批邊境管理「3+4」政策，認為指揮中心關3天根本處理不來，應該要完全取消，「防疫團隊腦筋是有問題的」，每天漏網之魚大約50個，但每天都動輒上萬人確診，而防疫指揮官陳時中說要看緊，但變異株還是來到境內，「這麼傻的人，想做台北市長，想到就起雞皮疙瘩」。

針對前台北市長郝龍斌日前表示，如果台北市副市長黃珊珊拿到20%的選票，就會是民進黨人選當選一事，沈富雄先笑說，「郝龍斌數學不該這麼差」，並認為這是傳統、無進取心的說法，加上郝過去曾主張藍白合，很怕白把藍營票拿走，但其實沒想到白的已經在替藍打仗。

沈富雄分析，白的打綠的會導致兩種結果，第一，深藍會認為黃珊珊比較厲害，而不支持國民黨參選人蔣萬安，但這部分已達最大化；第二，綠的會認為黃珊珊打得有道理，所以也改為支持黃珊珊，而目前後者的效果看起來正在逐漸發酵。