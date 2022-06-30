鹿點咖啡退出南瓶！怒罵柯市府「爛」　北市：創業不是必然成功

▲鹿點咖啡 Elaine 瓶概店表示，將退出瓶蓋工廠。（圖／翻攝自鹿點咖啡 Elaine 瓶概店臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

去年進駐南港瓶蓋工廠的鹿點咖啡，日前在臉書上宣布退出，並批評北市產發局能力不夠、爛，包括申請裝招牌一年至今無結果，以及在疫情期間施壓他們開門營業，甚至訂出一個月營收90萬元數字。對此，台北市產發局長林崇傑回應，這些都是情緒性發言，「創業路上本來就不是必然成功」。

鹿點咖啡瓶概店26日於臉書表示，高估瓶蓋工廠吸引人流的能力，而瓶蓋工廠卻說他們的營業額天花板太低，但該園區5分鐘就走完了，形容「沒有店家的百貨公司誰會逛超過5分鐘？沒有店家的百貨公司誰想去？」第二個是錯在相信北市產業發展局的鬼話，「反正就是爛。」說有在督導，督導了1年才發現店沒有招牌，「真的很認真督導啊！」

鹿點咖啡瓶概店指出，他們請瓶蓋工廠固定一個招牌供進駐店家使用，但對方卻說「古蹟不給裝」，後來在產發局督導下又同意可以裝設招牌，但「瓶蓋工廠可能真的沒錢吧，產發局叫你裝，結果你（瓶蓋工廠）叫我裝。」然而會議上被揭穿後，產發局又說現在不談這些。

此外，鹿點咖啡瓶概店提及，「謝謝台北市大家長，在疫情期間，還施壓叫我們開門營業，真的是憂國憂民啊。」暗批被台北市長柯文哲施壓開門營業。

▲台北市產發局長林崇傑。（圖／北市府提供）

台北市產發局長林崇傑30日出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會活動時回應，承租關係中，北市府為甲方，瓶蓋工廠經營者「集思會展基金會」為乙方，而承租人「鹿點咖啡」屬於丙方，目前乙、丙方已協議解約，雖然個別發言難免有點情緒，但市府予以尊重。

針對鹿點咖啡指控不給招牌，林崇傑說明，該地區為古蹟，「我想這都是很情緒的發言。」做古蹟要先申請，並經過文化局、文化資產審議委員會的審議通過，「這些都是很情緒的發言，我覺得年輕人⋯我們尊重啦！」

至於鹿點咖啡質疑市府一下要求關門、一下要求開門，且給予不合理營業額目標？林崇傑指出，這些都是鹿點咖啡的個人情緒發言，產發局沒有做任何要求，純粹是集思公司與鹿點咖啡的乙丙方關係，且受到疫情影響，包括會展空間也沒有營業，事實上並沒有開門，「他（鹿點咖啡）個人很多比較情緒的發言，事實上都不是事實。」不應該無限上綱到市府，好像市府有向對方做任何要求，「其實市府並沒有。」

媒體追問，產發局是否和鹿點咖啡開會遲到？林崇傑強調，這不是一個直接的事實，產發局多年來努力協助3000、4000家青年創業，「創業路上本來就不是必然成功，要有很多投資，必然面對風險，還是要以比較正常健康的態度去面對。」

最後，關於未來會不會更換廠商？林崇傑稱，尊重集思公司的規劃，接下來有十幾家要進駐瓶蓋工廠，隨著疫情趨緩，也會有展演活動陸續開放，這些都在漸漸推動中，後續輕食餐飲部份要引入哪些行業，北市府尊重集思公司經營規劃。