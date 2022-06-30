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蔣萬安抄設計？羅智強反控林佳龍抄襲：3月就提出「桃園+」

▲▼蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安競選LOGO被林佳龍質疑抄襲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對交通部前部長林佳龍質疑國民黨台北市長參選人蔣萬安抄襲其選舉識別設計，台北市前議員羅智強發言人何元楷表示，羅智強在3月中即提出羅智強提出「桃園＋」構想，強烈懷疑林佳龍團隊的「台北＋」是抄襲他的設計。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（30）日召開競選辦公室LOGO及競選口號「你＋台北，就是無限」發布記者會，隨後卻遭交通部前部長林佳龍質疑抄襲他的設計。

對此，何元楷指出，羅智強於3月16日提出桃園plus系列政見，Plus的象徵著正能量，「加」與「家」同音，也可以解釋為家園、夢想家等多重含意其中之一，同時也是希望桃園好上加好，這也就是「桃園+」的概念。而林佳龍在5月27日才提出「Taipei plus」：台北如何從A到A+，如何從Taipei到Taipei Plus，在這座城市生活與工作的朋友都有動力，要讓這座城市更好。

何元楷質疑，但是林佳龍的「Taipei plus 」為什麼這麼像羅智強的「桃園+」呢？是否有抄襲的疑慮？如今林佳龍指控蔣萬安的「你+台北」是抄襲，他也要求林佳龍解釋，是否「Taipei plus」是不是抄襲羅智強的「桃園+」？

蔣萬安辦公室稍早也回應林佳龍說法，強調經過團隊仔細對照，無論是圖像或顏色、意涵，都沒有雷同處，完全沒有抄襲的問題。「你+台北就是無限」的核心價值是「人」，這個「+（加）」串起每一位市民與台北，蔣萬安希望將台北打造成每個人都能實現自我的城市。蔣辦反問，「不知道林佳龍的『+』代表的是什麼？」

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