黃珊珊民調水漲船高？　沈富雄曝2點分析「跟綠營側翼有關」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離九合一選舉剩下不到半年，民進黨台北市長提名人選傳出近日敲定，鎖定的就是檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中。將對上國民黨立委蔣萬安、副市長黃珊珊，但根據最新民調顯示，黃珊珊民調不斷爬升，而陳時中僅獲18%的支持度。對此，前立委沈富雄分析，黃珊珊民調上來跟綠營側翼非常有關係，「側翼認為把黃珊珊捧起來，可以吃掉蔣萬安的票，但這就是過於精算變失算。」

沈富雄分析，白的打綠的會導致兩種結果，第一，深藍會認為黃珊珊比較厲害，而不支持國民黨參選人蔣萬安，但這部分已達最大化；第二，綠的會認為黃珊珊打得有道理，所以也改為支持黃珊珊，而目前後者的效果看起來正在逐漸發酵。

對於最新民調顯示沈富雄表示，黃珊珊民調上來跟綠營側翼非常有關係，第一個原因是黃珊珊說自己非橘、非藍、非民眾黨，把自己的選票極大化，到天花板之後開始吃綠的票，且黃珊珊得票除了本家內湖，主要在北投、萬華、中正，這些都是綠大於藍的地區。

沈富雄說，黃珊珊聲勢上漲，除了跟她本人無政治色彩，跟被綠營側翼捧高也有關係，側翼認為把黃珊珊捧起來，可以吃掉蔣萬安的票，但這就是過於精算變失算，因為蔣萬安的票還是很穩定在38%左右，不管黃珊珊吃到的綠營票是真是假，也許綠營票之後會歸隊，但黃陳二人的支持度也只是剛好平手，反倒是蔣萬安得利。

沈富雄也提到，目前最該擔心的人是陳時中，因為要當選有兩項門檻，要先贏過黃珊珊再贏蔣萬安，且要贏黃珊珊，必須把綠的票先拿回來，所以郝龍斌腦筋一直轉不過來，認為藍營不該被2陣營分票，但其實黃珊珊沒有在分票，反倒是在當先鋒，甚至表現讓外界覺得比蔣萬安還要能幹。