　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元　北市第5波累犯名單出爐

▲▼北市第五波酒駕累犯名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

▲北市第五波酒駕累犯名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

酒駕新法於今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，除了現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分外，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實；台北市裁決所30日公布第5波酒駕累犯名單，其中有一人林然瓊已是第3度酒駕，且累計罰鍰達到108萬元，目前已繳納36萬元。

台北市交通事件裁決所30日表示，依據酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，於交通局官網公告第5次酒駕累犯者姓名、照片及違規事實，此次累計共有3名。

裁決所指出，邱鳳雄前次酒駕於2020年6月19日駕駛機車在新北市板橋區大仁街遭攔停，2022年4月8日駕駛機車在西園路被警方攔下開單，酒測值0.38；陳耀龍前次酒駕於2021年8月24日駕駛機車在桃園市龜山區萬壽路遭攔停，2022年4月4日駕駛機車在承德路被警方攔下開單，酒測值0.45。

裁決所提及，林然瓊為第3次酒駕拒測，第1次於2019年8月3日在基隆路酒駕拒測遭罰18萬元，第2次於2020年6月9日在松智路酒駕拒測，罰36萬元，第3次於2022年4月28日在基隆路酒駕拒測，罰54萬元。

裁決所強調，林然瓊除了被吊銷駕照、參加道安講習外，第1次酒駕拒測罰鍰部分處18萬元，再犯者依前次罰鍰加18萬元，3次酒駕拒測累計罰鍰已達108萬元，第1次罰鍰18萬元、第2次罰鍰36萬元已繳納結清。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣
雷神誇張的一天！狂打14萬次閃電　2.1萬次對地雷擊
《星光》女星是議員夫人！　曾罹產後憂鬱症...生產臉部血管全
快訊／小S突上吐下瀉掛急診！《小姐不熙娣》緊急取消錄影
罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬　北市第5波名單出爐
互傳下體色照喊「愛在我身上搖」　醫師床戰人妻下場曝
外面雨彈！　人妻崩潰：室內史前生物大量暴走
快訊／提油燒夫害「80%燒燙傷」慘死！前空姐下場出爐
食人魔連續殺死30女吃屍體　家中發現「4600塊人骨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

請支援石斑！國防部採購1548公斤　國軍要幫忙吃爆

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

綠營攻擊在美置產百坪　柯志恩：光明正大登記名下且依法申報

傳被蘇貞昌冷凍「業務改由新常次接手」　花敬群：工作從未改變

新增病例數再降21％　蘇貞昌：疫情正穩定脫離疫情高原區

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元　北市第5波累犯名單出爐

鼓勵協助租客！房客申請補貼　房東綜所稅、房屋稅、地價稅都減免

快訊／林佳龍控競選主視覺抄襲　蔣萬安辦公室駁：毫無雷同處

新電價7月1日實施！　英系立委齊籲：醫院「救命電費」該凍漲

快訊／柯文哲邀辯論大巨蛋案　花敬群：彭振聲辦公室已來約時間

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

請支援石斑！國防部採購1548公斤　國軍要幫忙吃爆

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

綠營攻擊在美置產百坪　柯志恩：光明正大登記名下且依法申報

傳被蘇貞昌冷凍「業務改由新常次接手」　花敬群：工作從未改變

新增病例數再降21％　蘇貞昌：疫情正穩定脫離疫情高原區

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元　北市第5波累犯名單出爐

鼓勵協助租客！房客申請補貼　房東綜所稅、房屋稅、地價稅都減免

快訊／林佳龍控競選主視覺抄襲　蔣萬安辦公室駁：毫無雷同處

新電價7月1日實施！　英系立委齊籲：醫院「救命電費」該凍漲

快訊／柯文哲邀辯論大巨蛋案　花敬群：彭振聲辦公室已來約時間

台積電大跌15元、收最低476元！　台股重挫414點收在14825

5檔ETF第2季爆紅！這檔槓桿型拿下冠軍　00885異軍突起

100K達陣！大谷翔平主投5.2局狂飆11次三振　本季第7勝到手

訓練狗狗當球僮在溫布頓撿球　結果變成「拔河比賽」

請支援石斑！國防部採購1548公斤　國軍要幫忙吃爆

《梨泰院Class》3經典劇「15演員齊聚」全新綜藝！　

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

不滿鄰居音樂放太大聲　台中男一把火燒掉4棟房屋下場曝

貓奴蓋超豪華透天厝！奶喵入住沒一天「秒液化逃家」...他崩潰

三分鐘存基金／買基金也能當節稅高手

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

蘇揆今宣布300億租金補貼　7月起申請50萬戶可受惠

快訊／外交部長吳釗燮確診　有輕微呼吸道症狀

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

他曝柯志恩2大優點　「綠營對她很感冒」

林楚茵搞烏龍　徐巧芯：抹黑了就跑

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

趙少康揪1開銷「怎能說民生用電沒漲？」　要蔡英文向全國認錯道歉

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元

下班注意！12縣市大雨特報

林智堅：內部民調不覺得我落跑

柯志恩政見「沒有愛情摩天輪」　韓國瑜笑了

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

更多熱門

相關新聞

城市淨零的機遇與挑戰

城市淨零的機遇與挑戰

台北市議會5月23日三讀通過的淨零排放管理自治條例八大核心項目包含「除碳」、「創綠」、「節電」、「綠運」、「減廢」、「增匯」、「調適」及「永續」，跳脫過去只關注減碳（仍是汙染），而忽略吸碳（吸收汙染），可謂重新認識碳匯，承認自然資本內在價值，是觀念上的一大突破。

JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇

JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇

將拜會內政部　柯向花敬群喊話

將拜會內政部　柯向花敬群喊話

BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7/1宣判

BMW酒駕男撞毀無辜家庭　一審7/1宣判

順手A走路邊機車安全帽　超瞎理由曝

順手A走路邊機車安全帽　超瞎理由曝

關鍵字：

北市台北市台北市政府裁決所交通局酒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

趙孟姿子宮頸閉鎖不全緊急手術　救命線護兒

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面