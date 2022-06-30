罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元　北市第5波累犯名單出爐

▲北市第五波酒駕累犯名單。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

酒駕新法於今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，除了現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分外，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實；台北市裁決所30日公布第5波酒駕累犯名單，其中有一人林然瓊已是第3度酒駕，且累計罰鍰達到108萬元，目前已繳納36萬元。

台北市交通事件裁決所30日表示，依據酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，於交通局官網公告第5次酒駕累犯者姓名、照片及違規事實，此次累計共有3名。

裁決所指出，邱鳳雄前次酒駕於2020年6月19日駕駛機車在新北市板橋區大仁街遭攔停，2022年4月8日駕駛機車在西園路被警方攔下開單，酒測值0.38；陳耀龍前次酒駕於2021年8月24日駕駛機車在桃園市龜山區萬壽路遭攔停，2022年4月4日駕駛機車在承德路被警方攔下開單，酒測值0.45。

裁決所提及，林然瓊為第3次酒駕拒測，第1次於2019年8月3日在基隆路酒駕拒測遭罰18萬元，第2次於2020年6月9日在松智路酒駕拒測，罰36萬元，第3次於2022年4月28日在基隆路酒駕拒測，罰54萬元。

裁決所強調，林然瓊除了被吊銷駕照、參加道安講習外，第1次酒駕拒測罰鍰部分處18萬元，再犯者依前次罰鍰加18萬元，3次酒駕拒測累計罰鍰已達108萬元，第1次罰鍰18萬元、第2次罰鍰36萬元已繳納結清。