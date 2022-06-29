搶5億振興補助！客運掀搶客戰　套票買6送2「抽獎再送百萬現金」

▲統聯客運推出搭車優惠並祭出抽獎送百萬現金。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部7月起祭5億元客運振興金，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，讓客運業掀起搶客作戰，統聯客運今(29日)也宣布7月起推出「搭統聯抽百萬現金」，週週抽10萬，連續抽10週；另針對忠實及多人同行旅客，也加碼推出振興套票買6送2，每張約75折。

配合交通部振興補助方案，鼓勵民眾搭乘國道客運，統聯客運今宣布，7月1日起推出「搭統聯抽百萬現金」活動，週週抽1名10萬元現金得主，連續抽10週。民眾凡「搭乘統聯客運中長途國道路線」、「購買統聯客運振興套票」或「使用統聯客運APP購票乘車」，每張車票皆符合抽獎資格。

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統聯客運也推出搭車優惠，統聯客運表示，針對忠實客戶及多人同行之乘客於7/1起再加碼推出3個月「振興套票買6送2」活動，每張車票約75折。對於臨櫃購票的乘客也「當場贈送20元折價券」，鼓勵後續再來搭乘。

統聯客運表示，旅客購買「振興套票」的6張車票及贈送的2張車票，當週也可以參加抽百萬現金活動，車票搭乘後也再額外提供一次抽獎機會。另為鼓勵乘客使用「統聯客運APP」購票乘車，使用APP購票每張車票將放大5倍的抽獎機會，即該張車票在當週的抽獎活動中有5次的中獎機會。