5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

▲國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部7月起將祭5億元振興金助客運度難關，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，客運業掀起搶客作戰，國光客運今(6/29)宣布，7月起推出搭國光客運抽獎免費玩麗寶樂園、送千元乘車金，11月再加碼祭iPhone 13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組。

客運振興7月登場，將依客運載客旅客人數依人頭補貼15元到70元，旅客越多補助越多，也讓客運業掀起搶客大戰，國光客運宣布，7月1日起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票兩張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。

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國光客運表示，兩年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業上上下下都非常辛苦，期待藉由振興促銷擺脫疫情陰霾，此次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員，提升士氣與服務品質。

▲國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

國光客運說明，7月1日至10月31日為期4個月，凡搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，四波抽獎每次抽出100名乘客贈送每張原價900元麗寶樂園探索世界門票兩張，同時抽出1千元乘車金10名；11月初最後一波抽獎加碼再送出iPhone13 Pro手機一名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組3名，旅客每搭乘一次就有一次登錄抽獎機會。

國光客運強調，近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率。