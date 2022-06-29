　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5億元振興7月上路！旅客越多補助越多　客運搶客祭千元乘車金

▲▼國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

▲國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部7月起將祭5億元振興金助客運度難關，國道客運每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運每名旅客補助15到20元，客運業掀起搶客作戰，國光客運今(6/29)宣布，7月起推出搭國光客運抽獎免費玩麗寶樂園、送千元乘車金，11月再加碼祭iPhone 13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組。

客運振興7月登場，將依客運載客旅客人數依人頭補貼15元到70元，旅客越多補助越多，也讓客運業掀起搶客大戰，國光客運宣布，7月1日起推出麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票兩張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等獎項，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，收集票根還可以兌換立體口罩與環保提袋實用贈品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國光客運表示，兩年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業上上下下都非常辛苦，期待藉由振興促銷擺脫疫情陰霾，此次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員，提升士氣與服務品質。

▲▼國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

▲國光客運推出振興優惠。（圖／國光客運提供）

國光客運說明，7月1日至10月31日為期4個月，凡搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，四波抽獎每次抽出100名乘客贈送每張原價900元麗寶樂園探索世界門票兩張，同時抽出1千元乘車金10名；11月初最後一波抽獎加碼再送出iPhone13 Pro手機一名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組3名，旅客每搭乘一次就有一次登錄抽獎機會。

國光客運強調，近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率。

►日本連續7年賣最好的洗衣精在這！特價中快手刀衝

ET快訊
雨彈狂炸！竹山交流道馬路淹成泥流　汽車卡路中
慶富獵雷艦詐貸案定讞　陳慶男遭重判25年確定
光電老闆摩鐵激戰13次被抓包！　判賠正宮1000萬
私吞研究專利　台大、北醫明星教授夫妻被約談調查
板橋19黑衣人砸店開槍！　遭對方反擊19歲男中彈
只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」　醫曝主要8症
跳票20億遭搜索　董事長住處驚見「愛馬仕堆成山」
快訊／外交部同仁宿舍墜樓意外！　男倒臥大門前無生命跡象
快訊／北投公寓火警！火舌吞頂樓　大量黑煙竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

雲林+1107！新增6例死亡案例　醫師提醒家長注意孩童MIS-C症狀

超商操作機台「冒出4台3C神物」　他驚見新服務！網讚：出遊救星

大奶王心凌脫了！　穿比基尼跪床上「該邊全露」

客家小炒全國爭霸賽首場初賽7／9開跑　 8／14「料理之王」拼決賽

「奶雞」讓他凍袜條！　黃子哲慘照曝光懊悔：是我太放縱

台南確診+3910名　符合施打資格市民盡快接種完整疫苗

國道及服務區設廣告危公安　最高罰16萬！累犯裁罰級距曝

台東！+521縣府籲長者及相關行業人員　儘速施打第4劑

嗨跳一晚出夜店！智慧錶「1數據」驚呆妹子：願意再衝一波

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

丟丟妹6000萬豪宅曝光認「直播好賺」　正面回應「大學畢業就有一桶金了」

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

雲林+1107！新增6例死亡案例　醫師提醒家長注意孩童MIS-C症狀

超商操作機台「冒出4台3C神物」　他驚見新服務！網讚：出遊救星

大奶王心凌脫了！　穿比基尼跪床上「該邊全露」

客家小炒全國爭霸賽首場初賽7／9開跑　 8／14「料理之王」拼決賽

「奶雞」讓他凍袜條！　黃子哲慘照曝光懊悔：是我太放縱

台南確診+3910名　符合施打資格市民盡快接種完整疫苗

國道及服務區設廣告危公安　最高罰16萬！累犯裁罰級距曝

台東！+521縣府籲長者及相關行業人員　儘速施打第4劑

嗨跳一晚出夜店！智慧錶「1數據」驚呆妹子：願意再衝一波

搭警車搭到癱瘓！他被上銬丟後車廂　「急煞」噴飛摔斷脖

桂綸鎂屢傳情變「需要獨處時間」　交往戴立忍18年認：順序有調整

第二主場挑戰大馬賽4連霸　戴資穎：沒有期待，我會盡力去打

雨彈狂炸！南投竹山交流道馬路一度淹成泥流　汽車卡路中動彈不得

斗六警員頂大太陽賣力踩電動腳踏車　超暖原因曝光

新莊人歡呼！「塭仔底溼地公園」戲水池7／1免費開玩　還有溜冰場

吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

TOYOTA新油電休旅7／1正式發表　外型結合RAV４、C-HR特色！

疫情不停歇　南消七大隊強化救災救護技能演練

瑞芳無名紅豆餅小攤默默飄香半世紀！泥粒口感特飽嘴、還有菜脯米

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

一中豪大雞排500萬頂讓　老闆退休當房東

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

男友用蝦皮偷吃小三　她驚見對話彈出傻了

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

先搶先贏！7/15起國旅補1300元

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

快訊／今死亡增85例「創6月新低」　本土+42112

今本土+42112！各縣市確診分佈曝

全家大小都感染　醫揭「快樂黑數」恐怖後果

更多熱門

相關新聞

先搶先贏！7/15起國旅補1300元

先搶先贏！7/15起國旅補1300元

國旅振興方案將於7月15日登場，自由行每晚旅宿可補800元，符合六項條件者還可再補500元，最多可領1300元，加碼條件包括入住自行車友善、環保標章、溫泉標章、星級旅館、好客民宿等旅宿；還有打滿三劑疫苗也符合加碼條件，經費用罄後補助就結束，預計實施到12月15日。法案將於這一兩天正式對外公布。

7/15起國旅有補助！最多領1300元

7/15起國旅有補助！最多領1300元

防疫旅館恐退場轉國旅　交部延長補助

防疫旅館恐退場轉國旅　交部延長補助

花蓮振興購物節消費滿百週週抽大獎

花蓮振興購物節消費滿百週週抽大獎

客運振興要點離上路剩一周還沒公告　公總點頭「先上車後補票」

客運振興要點離上路剩一周還沒公告　公總點頭「先上車後補票」

關鍵字：

客運振興補助行銷乘車金國光客運

讀者迴響

熱門新聞

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

外送員3處理步驟「惹火阿Ben」

《笑傲江湖》演員離世！享年37歲

大咖男星娶小14歲台灣妻鬧離婚！「7個月離家6次」

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

理科先生「前妻成名後變了」！

8死輪胎行怪手昨拆除…陳爸爸悲看化為平地

國家警報響了！3區防劇烈大雷雨

機場閃離「親民態度跟Lisa、朴寶劍差太多」　防彈V道歉了

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

《營業中》第二季傳換台！庹宗康全家回關島

更多

最夯影音

更多
性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面