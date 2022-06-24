防疫旅館恐退場轉國旅　交部延長補助「拚每週接待4.1萬人入境」

▲觀光局將延長對防疫旅館補助。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

入境檢疫3+4上路，每週入境上限2.5萬人，6月底前都無法放寬，有國人買不到機票返台，指揮中心日前表態要視國內疫情發展、醫療量能、防疫旅館及防疫計程車等，才可能再鬆綁。交通部長王國材今(6/24)受訪表示，目前防疫旅館2.6萬間可接待4.1萬人入境，振興國旅7/15上路，將延長防疫旅館補助1千元，維持量能。

王國材表示，入境開放多少人是由指揮中心確定，交通部從防疫能量來看，防疫計程車可接待每週5萬人入境，防疫旅館可接待4.1萬人，也因此未來若放寬到每週4萬人入境的話，目前量能都能處理，但仍要視指揮中心對疫情看法判斷，以後國境是否開放觀光，交通部都準備好，等指揮中心宣布就能實施。

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▲交通部長王國材及交通部官員說明道安情況。（圖／記者李姿慧攝）

目前防疫旅館補助1千元至6月底截止，國旅振興補助自由行住宿每房最多折抵1300元，預期7/15過後旅館住宿將迎來旺季，為避免防疫旅館大量退場，轉作國旅市場，交通部觀光局也已研擬延長對防疫旅館補助，不排除延至年底。

王國材表示，現在也在考慮7/15振興國旅狀況下，防疫旅館可能會轉往國旅市場，因此他已請觀光局想辦法留住防疫旅館，至少要維持2.6萬間，研擬防疫旅館補助每日1千元持續延長，不能讓防疫旅館跑到國旅市場，至少要保留可處理4.1萬人入境量能。