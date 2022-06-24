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全國都有！花蓮振興購物節7月中開跑　消費滿百週週抽大獎

▲花蓮縣政府召開記者會宣布，加碼推出「花蓮振興購物節」，活動，預計於7月中旬開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府召開記者會宣布，加碼推出「花蓮振興購物節」，活動，預計於7月中旬開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興在地經濟，花蓮縣政府加碼推出「花蓮振興購物節」，活動預計於7月中旬開跑，資格條件更是放寬給全國民眾，只要在花蓮特約商店消費滿佰即可參加抽獎，天天買週週抽!本次購物節獎項豐富，包括熱門的家電用品及3C電子產品等大獎，活動為期12週，縣長徐榛蔚邀請鄉親踴躍參與，週週抽大獎，中獎機會高!

徐榛蔚首先感謝前來與會的嘉賓，她表示，去年花蓮縣政府配合五倍券，推出花蓮三大觀光振興方案及三大活動，今年一月以花蓮在地縣民為獎勵對象，推出「在地消費U你購」購物節活動，在四月圓滿落幕，造成廣大的迴響，一千多家店家合作創造億元消費額，目的不只是振興在地店家，更是消弭北中南數位的不平均，無論是開發票還是收據的店家，我們都希望將其納入，讓所有人都可以共同參與。

▲花蓮縣政府召開記者會宣布，加碼推出「花蓮振興購物節」，活動，預計於7月中旬開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚宣布，購物節活動資格條件放寬給全國民眾，邀請踴躍參與，週週抽大獎，中獎機會高。

徐榛蔚同時表示，為迎接暑期觀光熱潮，再度規劃振興購物節活動，疫情逐漸趨緩，希望有更多店家參與，也邀請鄉親好友將購物節的活動分享出去，期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

青年發展中心執行長明良臻指出，振興購物節將持續推動特約店家數位化，協助店家建立數位曝光管道，並將以無紙化方式進行，除再度邀請已加入的特約店家外，將擴大招商，讓本縣更多優質商家加入振興購物節活動，活絡觀光產業，消費購物拼經濟。
 

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