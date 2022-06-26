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7／15起玩國旅有錢拿！符合「這些條件」每晚爽領1300元

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,旅遊,內湖大溝溪生態治水園區。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局下月推出國旅振興計畫。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局規劃於7月15日至12月15日推出「國旅振興計畫」，自由行每晚住宿可補800元，若入住有環保標章的旅館、星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿，或有接種完整三劑疫苗者，可以再加碼補助500元，每晚最多可領1300元，只要憑身分證就可申請補助，每人可申請一次補助。

觀光局表示，此次規劃提供平日(週日至週四)住宿補助，每人每晚可補800元，還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等項目，符合條件者可加碼再補500元，最高每房每晚可折抵1,300元。

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▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊,疫情,共存,邊境管制,開放國門。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心放寬禁令，未接種完整疫苗者也可參加旅行團。（圖／記者李毓康攝）

觀光局表示，持續辦理獎勵團體旅遊，補助方式為特色團遊基本團可補助2萬元；業者推出的團遊行程如能符合7項加碼條件，例如安排國家綠道、16條多元自行車路線、3天2夜以上等行程或入住星級旅館等，每項可加碼補助5,000 元，最高每團可以補助3萬元。

針對觀光遊樂業也有相關振興計畫，觀光局表示，若於平日至主題樂園消費，門票最多可享三折優惠。另外，此外針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局將提供每日1,000元至2,000元之補助予遊覽車業者，最高可補助3日。

此外，指揮中心日前已宣布放寬「打三劑才能參加旅行團」的禁令，針對沒有接種完整疫苗者，只要在出團前提供48小時內快篩陰性的證明，就可參團旅遊。

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