德州貨櫃車「死者增至51人」身分曝光　警：屍體成堆

▲德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛貨櫃車驚見大量遺體，官方證實多達51人死亡。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）大量移民陳屍貨櫃車內，警方打開後車廂後看見「成堆的屍體」。根據最新消息，死亡數已增至51人，包括至少27名墨西哥公民、3名瓜地馬拉公民及4名宏都拉斯公民，其他罹難者身分尚未公布。而在先前逮捕的3名嫌疑人中，已有2人被起訴。

ABC及《路透社》等外媒報導，貨櫃車被棄置在靠近鐵路及汽車回收場的一條偏遠道路上，當日溼度很高且氣溫飆至103°F（約39.4°C），死者疑似受困後車廂，並且因為熱衰竭喪命，一位移民設法逃出，攔住路人呼救，才讓案情曝光。警方到場時，後車廂、車輛周圍及附近街區都有多具遺體，貨櫃裡沒有水，空調也沒有運轉。

各方官員證實，死者為39名男性及12名女性，另有16人因中暑及熱衰竭送醫，包括4名未成年人。美墨官員、美國海關及邊境保衛局（CBP）匿名透露，貨櫃車可能載了大約100位移民，非法跨越邊境前往工作地點，但確切人數仍待確認，他們身上都被噴灑刺激性物質，這是人口走私集團慣用手法，用以掩飾人類氣味，避免警犬偵測。

▲當地居民發起悼念活動。（圖／路透）

CBP官員透露，倖存移民很可能在美國境內被釋放，以利尋求庇護或者其他形式的人道主義救濟。過去也有偷渡移民被美國法警拘留，以證人身分出庭。

警方根據貨櫃車登記文件，追蹤至聖安東尼奧一處民宅，隨後逮捕了墨西哥籍的畢爾巴鄂（Juan Francisco D'Luna-Bilbao）及門德斯（Juan Claudio D'Luna-Mendez），2人被起訴「在美國居住期間非法持有槍械」。第3名嫌犯是駕駛貨櫃車的美國公民，此人目前也被拘留，且預期面臨指控，但截至28日傍晚仍在住院治療。

《路透社》指出，這是近年最致命的人口販賣悲劇之一，也突顯拜登政府控制移民越境的挑戰，這位民主黨人就任時宣示，要扭轉前總統川普的強硬移民政策，但在11月期中選舉之前，邊境政策也遭受共和黨人猛烈抨擊。

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