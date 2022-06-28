德州貨櫃車「驚見46具屍體」16人搶救中　警急追捕棄車司機

記者吳美依／綜合報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）27日晚間發生駭人事件，一輛18輪貨櫃車被棄置偏遠道路上，後車廂驚見大量遺體，據報至少46人死亡，受害者皆為非法跨越邊境、進入美國的移民。當地警方並未透露死因或者詳細案情，但正在全力追捕司機。

▲德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛貨櫃車驚見大量遺體，據報至少42人死亡。（圖／路透）



KSAT等當地媒體引述警方消息人士說法報導，司機疑似將貨櫃車棄置在金塔納路（Quintana Road）9600街區、靠近汽車回收場的偏遠地區，除了42名死者以外，另外16人仍有生命跡象，各自因為不同情況，緊急送往當地醫院。

¡ÚLTIMA HORA! Encuentran tráiler abandonado con al menos 42 migrantes muertos en San Antonio, Texas. Las autoridades reportan a 16 personas más en estado crítico. pic.twitter.com/nlfAZtlfoe — Mariano Riva Palacio (@JMRivaPalacio) June 28, 2022

根據現場畫面，聖安東尼奧警方、消防局及救護車團團包圍貨櫃車，儘管當局尚未證實死亡人數，但各大媒體及德州共和黨籍眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）都表示多達42人喪生。目前尚不清楚死因，不過聖安東尼奧當日氣溫高達102°F（約為38.9°C），德州各大城市6月也經歷幾乎或者已經突破紀錄的高溫。

《紐約時報》指出，德州州政府設法管理從墨西哥湧入的破紀錄移民，而這起事件似乎是近年最嚴重的移民死亡事件。《福斯新聞》報導，本案被認為是人口走私活動的一部分。

美國國土安全部（DHS）預計很快接手調查，海關及邊境保衛局（CBP）發言人表示，來自國土安全調查局小組已經抵達現場，但她無法透露更多細節。

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