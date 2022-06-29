過程曝光！被摔到吐童求住手　惡教練「袈裟」壓制再罵「是假欸」

記者游瓊華／台中報導

台中豐原狠心柔道教練何聰樂因7歲黃姓男童不願做柔道招式雙吊袖，何竟朝男童使出「袈裟」招式壓制，男童被摔到癱軟，痛苦哭喊「教練是大笨蛋」，但何男不罷手，繼續對黃童過肩摔，導致男童顱內出血，在加護病房昏迷70多天死亡。台中地院以何男沒有柔道教練證卻擔任柔道教練，對男童施以極為不當的訓練行，為害男童小小年紀喪命，依傷害致死罪判他9年，可上訴。

▲男童被摔到狂吐哭求住手，惡教練竟「袈裟」招式壓制再斥罵「是假欸」。（圖／資料照片）



今天黃童父親對於判決結果相當不滿，直言應判死刑。黃母聽到判決也哭訴，無法接受，自己在大馬路上淚崩，強調上訴到底。

▲台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅攝）



法院認為，何男明知黃童年幼，且才剛學柔道，基本動作、護身倒法還在學習當中，卻安排黃童與已學習柔道5年多的學長廖童柔道對摔。過程中，何男要黃柔道招式雙吊袖摔100下，經過何男減少次數為50下，黃童仍說不要，何男竟用柔道招式「袈裟」壓制招式將黃童壓制在地，壓住胸腔及腹腔，直到黃童同意45下雙吊袖，何男才放開黃童。



何男要求廖童對黃童做雙吊袖45下，過程中造成黃童後腦著地，並哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，並對何男大罵：「教練是大笨蛋」，並解下柔道服腰帶說要還給何男，何男竟對黃童說「是假欸」(閩南語)，並把黃童柔道服穿好，再繼續摔黃童10幾下，導致黃童嘔吐，何男竟依然要求廖童繼續對黃童施以丟體、過肩摔等柔道招式，導致黃童顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷、中樞衰竭、昏迷指數為3分等傷害，經送醫急救後，仍於110年6月29日因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

法官在判決中強調，何聰樂身為教練，不尊重黃童自由表意權及免遭體罰，以及其他殘忍或不人道形式懲罰的權利，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，竟施以極為不當順練行為，造成黃童在小小年紀就不幸去世，家屬蒙受悲痛。

何聰樂犯後始終否認，沒有和家屬和解，但法官審酌何男過去無不良前科等，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判何聰樂9年徒刑，仍可上訴。