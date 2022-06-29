1歲兒「忘車上3小時」慘熱死！　爸爸崩潰飲彈身亡

▲ 警方抵達時，男子和兒子都已身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國維吉尼亞州發生一起悲劇，一名男子開車帶著僅1歲半的兒子出門，卻在酷熱之下將兒子獨留後座長達3小時，導致他不幸身亡。而男子後來被發現陳屍於住家後方樹林，明顯飲彈自盡。

綜合CNN、《紐約郵報》報導，這起事件發生於維州切斯特菲爾德郡，一名37歲的父親28日帶著18個月大的兒子開車出門，中午以前驚覺被留在後座的兒子可能已經死亡，趕緊開車返家，將孩子抱進家中。

警方不久後接獲男子家人通報，稱男子有意輕生，趕往男子家中的路上又接到他家人報案指出，男子坦承將兒子留在車上長達3小時，孩子已經死亡。

警方抵達現場後發現，男子的車輛還停在車道上，後座車門敞開，安全座椅是空的，接著在屋內找到男童遺體，隨後發現男子陳屍屋子後方樹林，明顯是開槍自盡。

當地警官亨斯利（Chris Hensley）表示，這起事件從各方面看來都是場可怕的悲劇，現正持續調查，也藉此提醒民眾，下車時應記得檢查車輛。

警方未具體說明男童死因，但28日當地高溫約達華氏81度（約攝氏27.2度）。根據氣象學家努爾（Jan Null）架設的No Heat Stroke統計網站，他是美國今年第7名被獨留車內導致熱死的兒童。

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