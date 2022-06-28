德州「39°C火烤貨櫃」沒水沒空調　46人疑活活熱死！3人落網

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州聖安東尼奧（San Antonio）至少46人陳屍貨櫃車後車廂，疑似在103°F（約39.4°C）高溫下死於熱衰竭，另有16人緊急送醫，皆為試圖偷渡的移民。警方證實3名嫌疑人落網，消防局局長胡德（Charles Hood）透露，雖然貨櫃車具冷凍功能，但車廂內沒有水，空調也未運轉，患者都出現中暑及熱衰竭症狀，已經脫水且身體摸起來很燙。

《美聯社》及《天空新聞》等外媒報導，貨櫃車被遺棄在聖安東尼奧西南部、靠近鐵路及汽車回收場的一條偏遠道路上，一名工人接近傍晚6時聽見呼救聲，才讓案情曝光。

▲德州聖安東尼奧（San Antonio）一輛貨櫃車驚見大量遺體，至少46人死亡。（圖／路透）



警察局局長麥克瑪納斯（William McManus）表示，同仁抵達現場時，一具遺體躺在貨櫃車旁邊的馬路上，後車廂車門半開。他並未透露3名嫌疑人與案情的關聯，但直言這是該市發生過規模最大的類似事件，當局已經展開聯邦調查。

消防局長胡德證實，死者皆為成人，而16名熱傷害患者包括4名兒童，被發現時全都無法自行從貨櫃出來，但根據目前狀況「有希望活下來」。他沉重表示，「我們不應該打開一輛貨車，然後看見成堆的屍體。沒有人的工作應該是這樣的。」

▲貨櫃車疑似遭遺棄在偏遠道路上。（圖／路透）



聖安東尼奧距墨西哥邊境約160英里（約為250公里），儘管當局尚未證實死因，但當日溼度很高，氣溫高達103°F（約39.4°C）。當局尚未公布死者國籍，但墨西哥外交部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）透露，一名領事正在趕往現場，患者至少2人來自瓜地馬拉。他認為罪魁禍首很可能是人口販子，「在德州發生的悲劇，（死者）據報在貨櫃裡窒息。」

市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）表示，「這簡直就是人間悲劇。我們的工作不是去問為什麼，而是去問我們能夠提供什麼幫助。」也有批評人士認為，這起事件必須歸咎於拜登政府的移民政策，共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）就在推特抨擊，「這些死亡都要算在拜登頭上，他們是他開放邊境的致命政策之結果。」

美國海關及邊境保衛局（CBP）數據指出，截至去年9月30日的過去12個月內，美國西南部邊境接獲557起死亡案例，與前一年的247人相比翻倍成長，也是1998年開始記錄以來的最高數字，其中大多數都與熱傷害有關。

德州貨櫃車「驚見46具屍體」16人搶救中 警急追捕棄車司機

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