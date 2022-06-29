Sony BRAVIA XR OLED 全系列台灣售價發布　限期優惠同步回饋中

圖、文／Sony提供

Sony 今日發布2022 BRAVIA XR OLED 全系列台灣售價：旗艦級4K QD-OLED A95K（65吋159,900元 / 55吋99,900元）、OLED A90K系列（48吋64,900元），及入門推薦A80K系列（77吋189,900元/ 65吋99,900元/ 55吋 74,900元），將自6月28日起陸續在台上市，共推出48～77吋的豐富螢幕尺寸，讓完美的影音享受進駐家中各式空間！全系列由備受矚目的MASTER Series 旗艦級4K QD-OLED A95K系列領軍，擁有BRAVIA OLED 系列最明亮且廣闊的色彩，可實現如親眼所見的觀賞體驗！為了發揮OLED 面板最佳效能，三款系列機種皆搭載新升級的認知智慧處理器XR，能以仿人腦的優異效能驅動前所未見的畫面層次，並採用與人眼對焦相同的方式強化影像、展現逼真的深度，全方位優化解析度、色彩、對比及流暢度，再加上符合電影原創等級的影像校正技術，大幅提升居家視聽規格，零距離感受傳神的影像魅力。

而在最新 BRAVIA XR OLED 系列強大實力的加持之下，Sony 更為廣大喜愛電影的觀眾們加碼推出獨家BRAVIA CORE 影音平台，集結索尼影業的人氣作品和目前市面上最豐富的IMAX Enhanced 片單，應用Sony 從內容拍攝到硬體播放的專業技術，聯手放送最出色的居家影院級體驗！即日起至2022/8/14止，購買最新BRAVIA XR OLED 系列更可獲得最高價值達3,000元的超商虛擬商品卡，選購指定機種更可將頂級無線揚聲器SRS-RA3000（價值9,590元）、或能升級電視智慧功能的BRAVIA CAM專用外置鏡頭配件（價值5,990元）一起帶回家，用夢幻級的影音陣容完備最理想的居家娛樂生活，優惠詳情請參考活動網頁：http://go.sony.tw/zzWh9xeV。

影迷熱推！BRAVIA XR OLED系列 x 影音平台BRAVIA CORE 直上居家觀影最高享受

為了呈獻無可取代的居家觀影體驗，從內容平台、播放影像及音效品質等每個環節，Sony都為影迷提供了最出色的規格：BRAVIA XR OLED 系列機種透過全新進化的認知智慧處理器XR，可精準控制OLED 面板數百萬個獨立自發光像素，色彩亮度更高達傳統OLED機種的200%，能以深邃的純黑及最明亮的色彩展現栩栩如生的影像；加上獨家音效技術讓整個螢幕化身揚聲器，聲音和對白都能以完全符合影像位置的方式放送，營造彷彿電影院裡沉浸感十足的聽感！

專屬BRAVIA XR 系列用戶的影音平台BRAVIA CORE也同步在今年登台，已上線數百部來自索尼影業的人氣作品，更擁有超越市面上平台的IMAX Enhanced片單數量，搭配「BRAVIA CORE校正模式」可自動優化畫面設定、享受高品質且開闊的影像視野；而透過Pure Stream 超高畫質串流技術，能以高達80Mbps的速度串流播放HDR 電影，展現優異流暢的畫質；無論是觀賞熱門新作或是重溫經典電影，觀眾們都能透過BRAVIA OLED 機種發掘更符合原創的精采細節，不用搶票在家就能坐享出色的IMAX觀影體驗！

Sony 全新BRAVIA XR OLED全系列於2022/6/28起陸續在台上市，建議售價及重點規格請參考下方表格。更多產品訊息請洽全台 Sony直營通路，Sony Store台北遠百信義直營店、Sony Store台北101直營店、Sony Store台北復興直營店、Sony Store台中直營店、Sony Store高雄直營店、Sony 官方購物網站 www.sony.com.tw/store、Sony客服中心（電話：4499111）及各大消費性電子產品通路。