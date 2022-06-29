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驚悚片！砂石車打滑衝進藝品店　阿伯廊下躲雨5分鐘慘遭撞骨折

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣魚池鄉28日下午3時許發生一起驚悚車禍！一輛砂石車疑因天雨路滑，失控暴衝進路旁的藝品店，而砂石車撞擊當下，正好有一名阿伯走進藝品店躲雨，因而慘遭波及。強大的撞擊力道更是造成砂石車車頭一度和房子卡住，最後還是動用大型挖土機將施時車拉出，藝品店建築本身也因為撞擊力道過於猛烈，不僅店內擺放藝品半毀，整棟建築物鋼筋外露扭曲，房屋直接被「撞歪」，宛如遭轟炸般慘成廢墟。至於詳細事故原因，仍有待進一步調查釐清。

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，古姓男子駕駛一輛砂石車28日由台21線魚池往日月潭方向行駛時，疑因天雨路滑，整輛車失控暴衝進路旁的藝品店內。而事發當時，一名鄭姓阿伯正好走進藝品店避雨，未料才剛躲不到5分鐘，就驚見砂石車打滑整輛衝進藝品店內，因而慘被波及；而巨大的撞擊力道，更是造成藝品店內擺設的藝品半毀，房屋嚴重毀損，門口鋼筋外露扭曲變形，房屋更直接被「撞歪」，整間藝品店儼然成為廢墟，藝品店店員更是被突然其來的意外，嚇得緊急從位子上彈起逃命，初估財損至少上百萬元。

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投藝品店門口慘遭砂石車撞擊後，宛若被轟炸過。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方也表示，整起事故造成鄭姓阿伯腿部骨折，緊急送往埔里基督教醫院就醫，而古姓砂石車駕駛，也因撞擊力道而受有頭部撕裂傷，砂石車車頭也因此變形受損，警方也在第一時間對古姓砂石車進行酒測，而古男酒測值為0，並無酒駕情勢。

而這起事故中，店家損失慘重，除房屋慘遭砂石車撞到變形外，停放在店門口的2輛機車，也慘被撞爛，車頭爆掉，車殼毀損，整輛車無一倖免，而由於撞擊力道實在太大，砂石車車頭更一度因為被擠壓，和房屋緊緊卡在一起，最後還動用大型挖土機將砂石車拉出。至於詳細肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲因撞擊力道過大，砂石車車頭還一度和房屋緊緊卡住，最後還是動用大型機具，才將砂石車拖出。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投砂石車疑因天雨路滑，整輛車失控撞進藝品店內，而一名鄭姓男子恰好在屋簷下躲雨前後才不過5分鐘時間，慘被波及。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲藝品店擺在店門口的機車也被撞爛。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方也呼籲，台21線為往返日月潭必經道路，近日因天氣因素容易在午後下起雷陣雨，提醒用路人開車行駛時，務必要減速慢行，以免造成事故發生。

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