紐時曝：美中情局派員「在烏克蘭執行秘密任務」！

▲美國中情局疑似派員前往基輔執行秘密任務。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開打數月，包含美國在內各歐美大國都對烏克蘭提供武器、情報或是軍隊訓練等支援，儘管這些任務大多是在烏克蘭境外進行，且拜登政府也曾公開表示，不會在烏國部署美國軍隊，但根據《紐約時報》報導，美國中情局（CIA）已派員前往烏克蘭首都基輔執行秘密任務。

根據《紐約時報》報導，隨著俄羅斯軍隊持續不斷對烏克蘭進行掠奪行動，烏克蘭在防衛層面上更加依賴美國以及其他歐洲盟國的協助。歐美各國目前已分別提供烏克蘭武器、情報蒐集以及軍隊訓練等，而這些支援行動大部分不是在烏克蘭境內執行，而是在德國、法國或是英國的基地。

拜登政府曾宣稱，不會在烏克蘭部署美國軍隊，但是根據多名現任與前任官員透露，美國當局已經派出多名CIA人員到烏克蘭境內執行秘密任務，且主要都是在首都基輔，負責指揮美國與烏克蘭軍隊共享情報。

▲據悉，中情局人員主要負責情報工作。（圖／路透）



與此同時，英國、法國、加拿大以及立陶宛等北約各國也派出數十名突擊隊隊員到烏克蘭境內執行任務。有3名美國官員表示，在俄烏戰爭2月開打前，美國已經撤回150名的軍事教官，但是在那之後這些北約盟國的突擊隊依舊留在當地或是來回出入，為烏克蘭軍隊提供訓練與建議，甚至負責疏通並協調武器與各項物資援助運輸進烏克蘭本地。

報導稱，目前尚無法得知中情局人員在烏克蘭當地執行任務的其他細節，但有分析認為，俄軍先前放棄進攻基輔並撤退，很有可能就是與此有關，同時也暗示著這些中情局人員在當地進行秘密援助的規模與風險。

據了解，這些來自歐美各國的突擊隊以及中情局人員，實際上並沒有加入烏軍前線作戰，僅提供訓練建議與情報資訊等。美國當局目前仍然不願承認CIA在烏克蘭或是其他國家執行任務，但包含俄羅斯與其他國家的情報單位都很清楚CIA官員的存在。

美國至今已經向烏克蘭提供多套先進武器，包含多管火箭炮，五角大樓表示，首批60名的烏克蘭士兵已經完成武器使用的培訓，第二批士兵目前則正在德國接受培訓。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》