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加州野火肆虐！短短2天延燒900公頃　7消防員救災受傷

記者張方瑀／綜合報導

美國加州內華達郡6月28日爆發「萊斯野火」（Rices fire）已延燒900公頃，至今仍未撲滅，加上火勢蔓延地區沿著河岸陡峭懸崖邊，加深了滅火難度，截至目前僅有12％的火勢受到控制，另外還有7名消防員在滅火時受傷。

根據《紐約時報》報導，美國加州內華達郡（Nevada County）內的南尤巴河州立公園（South Yuba River State Park）爆發野火，短短兩天內火勢已擴大到約900公頃，目前附近數個社區已收到疏散令，預計影響數百人。

近來美國野火的規模和強度都在增加，野火季節也變長，有研究表明，氣候變遷造成的炎熱與乾燥，是導致野火更大更強的因素之一。美國國家跨部門火災中心表示，這場萊斯野火是今年美國西部地區50多起超大型野火其中之一，這些野火總計已燒毀12個州超過200萬公頃土地。

加州消防部門指出，政府已出動370多名消防員，其中7人因高溫受傷，就醫後無大礙，目前已返回火場救災。負責人艾爾德里奇（Mary Eldridge）表示，大火沿著一條緊貼著尤巴河的懸崖延燒，消防員很難進入滅火，現在飛機正朝著火勢最猛烈的地方灑水，當局也正考慮讓消防員從峽谷垂降，以撲滅難以到達地區的火勢。

加州消防局指出，目前風向從東風轉西南風，且風速每小時達20公里，可能會讓煙霧增加，降低地面的能見度。國家氣象局指出，未來一週煙霧可能會影響北加州地區的空氣品質。

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