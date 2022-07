加州野火肆虐！短短2天延燒900公頃　7消防員救災受傷

Just left the #ricesfire with @MichaelWX18. Intense scenes with torching and intermittent crowning. This is the head as it went by us earlier #firewx #cawx pic.twitter.com/DJ4nUFhiOx — Donovan Johnson (@Donovan_J19) June 29, 2022

記者張方瑀/綜合報導

美國加州內華達郡6月28日爆發「萊斯野火」(Rices fire)已延燒900公頃,至今仍未撲滅,加上火勢蔓延地區沿著河岸陡峭懸崖邊,加深了滅火難度,截至目前僅有12%的火勢受到控制,另外還有7名消防員在滅火時受傷。

根據《紐約時報》報導,美國加州內華達郡(Nevada County)內的南尤巴河州立公園(South Yuba River State Park)爆發野火,短短兩天內火勢已擴大到約900公頃,目前附近數個社區已收到疏散令,預計影響數百人。

近來美國野火的規模和強度都在增加,野火季節也變長,有研究表明,氣候變遷造成的炎熱與乾燥,是導致野火更大更強的因素之一。美國國家跨部門火災中心表示,這場萊斯野火是今年美國西部地區50多起超大型野火其中之一,這些野火總計已燒毀12個州超過200萬公頃土地。

加州消防部門指出,政府已出動370多名消防員,其中7人因高溫受傷,就醫後無大礙,目前已返回火場救災。負責人艾爾德里奇(Mary Eldridge)表示,大火沿著一條緊貼著尤巴河的懸崖延燒,消防員很難進入滅火,現在飛機正朝著火勢最猛烈的地方灑水,當局也正考慮讓消防員從峽谷垂降,以撲滅難以到達地區的火勢。

加州消防局指出,目前風向從東風轉西南風,且風速每小時達20公里,可能會讓煙霧增加,降低地面的能見度。國家氣象局指出,未來一週煙霧可能會影響北加州地區的空氣品質。