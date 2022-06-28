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嘉義縣確診+757　關懷中心累計16萬通電話雙向溝通

▲▼ 嘉縣關懷中心主動call out，累計通話逾16萬通 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉縣關懷中心主動call out，累計通話逾16萬通 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣公布757人確診，其中有症狀237人，無症狀823人，年齡介於8個月-93歲，12歲以下105人，65歲以上125人。累計全縣12歲以下染疫幼童5778人，65歲以上6440人，目前居家隔離760人，輕症居家照護6384人。嘉義縣關懷中心雙向服務，主動call out為鄉親健康把關，發揮專業與超高敏感度，多次化解民眾可能發生的健康危機，累計通話已逾16萬通。

▲▼ 嘉縣關懷中心主動call out，累計通話逾16萬通 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，近兩個月疫情高漲，不論是確診或被「匡列」，隨之而來的健康擔憂和自由被限制，常常讓鄉親不知所措。關懷中心整合縣府團隊500多位同仁進駐，透過CALL OUT/CALL IN雙向服務即時掌握民眾健康需求，民眾7天居家照護期間，同仁都會CALL OUT關懷鄉親的身體健康，以利即時連結視訊診療或提供用藥..等醫療協助。

▲▼ 嘉縣關懷中心主動call out，累計通話逾16萬通 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁感謝同仁「耐煩」、「耐心」、「耐操」，提供民眾最即時的服務，累計通話量已逾16萬通，從孕婦、長者到幼童，同仁多次發揮超高敏感度協助鄉親緊急送醫，化解可能發生的健康危機。

衛生局長趙紋華表示，民眾面對染疫風險，但或是居家照護、居家隔離和檢疫，難免有心理上的壓力，關懷中心電訪關懷過程中，難免有抱怨、掛電話、拒接..等情形，為掌握民眾的健康狀況，同仁堅持「熱情」關懷，就是希望第一時間提供最即時的服務，守護鄉親健康。

▲▼ 嘉縣關懷中心主動call out，累計通話逾16萬通 。（圖／嘉義縣政府提供）

雖然目前確診者多為輕症，衛生局仍提醒居家照護期間如有不適，應適時尋求協助，全縣86家視訊診療院所和58家藥局提供診療、用藥服務，也透過每天的電話或視訊關懷病情變化，如有生活需求或視訊就醫問題，請撥打05-3621150由專人為您服務。

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