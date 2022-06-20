關懷員自覺生育率低！要確診者「多懷孕勿墮胎」　北市未懲處僅加強訓練

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對今年新冠肺炎本土疫情，台北市政府從健康服務中心開設關懷中心，由關懷員打電話關心確診台北市民，但有確診民眾投訴，竟有關懷員藉機宣傳個人價值，勸導女性多生小孩，讓她大感不舒服。對此，台北市衛生局20日回應，該名關懷員自己覺得國內生育率很低，所以才按照過去經驗加入多生育等語言，未來會對該員加強教育訓練。

有女性確診者投訴，日前接到信義區關懷中心一名女性工作人員的電話，先是提醒確診注意事項後，突然要求多量體溫、注意排卵期，還說現在少子化，人要多生幾胎、不要墮胎等言論，但自己又沒有懷孕，關懷中心好好講解確診事宜即可，不要強制扭曲他人價值觀，不論關懷中心人員性別為何，關懷確診電話卻要他人多懷孕、別墮胎，都令人覺得不適。

台北市衛生局專委紀玉秋20日回應，該名女性社區關壞員依照SOP安置確診者，首先先問民眾居住地，但對方因為居住在外縣市，所以關懷員先依據SOP轉到外縣市，而「該名同仁因為過去曾在醫院工作過，自己覺得國內生育率很低，在這個流程作業完成後，就依據過去經驗加入『多生育』等語言，造成民眾誤會及不舒服，信義區健康服務中心將針對關懷員加強教育訓練。」

針對該名關懷員是否要被懲處？紀玉秋接受《東森新媒體ETtoday》時表示，懲處還要再做了解，目前針對衛教不適當做加強教育訓練。