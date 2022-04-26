嘉義縣+28　翁章梁：各機關學校指定「防疫長」落實把關機制

▲嘉縣新增28確診，提醒機關職場落實防疫長把關防堵群聚。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣今公布新增28確診，68人解除隔離，還有308人居家隔離中，輕症確診居家照護有19人。因應疫調機制大轉變，縣長翁章梁要求各機關、職場、學校指定「防疫長」落實把關機制，迅速回報確診者接觸名冊，即時掌握匡列對象。



翁章梁表示，嘉縣今增28確診，年齡介於3歲-80歲。其中2例為昨日公布國小學童，其餘分別為：太保工廠案衍生5案、中庄營區9案、他縣市營區軍人4案、症狀採檢4案、居隔陰轉陽4案。經疫調發現包含軍人計17人都是因症狀採檢通報，民眾更要提高防疫敏感度及基礎防疫措施，還是呼籲，大人應先完成3劑疫苗接種，6-11歲兒童COVID-19疫苗接種，預計5/2啟動並規劃進入校園接種，以最快速度打造校園及學童防疫力。

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翁章梁說，今天的28案可看出群聚傳染現象，如何第一時間掌握重點對象匡列，十分重要。中央昨(25)日已公布重點疫調機制，密切接觸者指的是：發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天，以同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事為主，確診者應主動提供名單，校園、機關、職場、團體聯絡窗口等資訊給衛生單位，同時各學校、機關、公司、團體..等應設置防疫長或負責人，負責造冊提供衛生單位進行匡列。透過雙向監控訊息流通，第一時間掌握疫調匡列接觸者，積極防堵病毒進入、家戶、機關、校園社區風險。



局長趙紋華表示，嘉義縣確診病例居家照護服務已啟動，輕症確診者已有19人居家照護隔離中，另外確診接觸者縮短居家隔離天數為3+4天（3天隔離+4天自主防疫），明日將有75人解除隔離。提醒居家隔離民眾，居隔前3天不得外出，自主防疫4天需每天快篩，試劑由中央統一提供，若篩檢結果為陰性，可戴口罩外出，但不得至餐廳用餐、聚會及人潮擁擠..等場所。呼籲民眾，病毒是看不見的，平時務必重視居家環境清潔，應儘量保持家戶房間通風，常用手機、平板等電子產品可以用酒精消毒擦拭，尤其保持地面清潔、乾燥，再次呼籲，防疫3守則，打疫苗、戴口罩、勤洗手、避免脫口罩的群聚或餐會。