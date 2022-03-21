嘉義耐斯婚宴再增1確診 　2波篩檢2850人全陰性

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯婚宴新增嘉義縣1確診案22085，18日自行居家快篩陽性，19日至醫院採檢後20日確診，目前已送醫院隔離治療中，足跡單純，匡列居家隔離2人、自主健康管理4人，2波篩檢2850人全數過關。

▲耐斯婚宴再增1確診 。（圖／嘉義縣政府提供）

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耐斯喜宴案嘉義縣計4人確診，因他縣市案22040、案22041曾參與縣內相關活動，全案匡列居家隔離164人、入住集檢所47人、自主健康管理103人，其餘自我健康監測，連續2天開設4處篩檢站，民眾防疫危機感高，首日篩檢1379人，第2天篩檢1471人，合計2850人，結果均為陰性。

縣長翁章梁接連兩日一早召開應變中心會議，掌握最新疫情與處置情形，督促衛生局以最嚴謹態度，進行疫調、匡列、篩檢，分析匡列名單及篩檢情形，不得遺漏，篩檢結果陰性者也不得鬆懈，尤其校園教師因面對未接種疫苗學童，為及時掌握防堵疫情擴散，特搭配家用快篩，於篩檢後第3天進行第2次監測篩檢，另長庚、慈濟醫院也持續開設社區篩檢站，呼籲有相關案例共同足跡民眾，儘速主動篩檢。

翁章梁表示，因應耐斯婚宴群聚案， 2日共篩檢2850人，很慶幸篩檢結果均為陰性，提醒民眾仍不得大意，仍須注意：一、採檢後須返回住所，在檢驗結果未出前，應留在住所不可外出。二、採檢後3天內或自主健康管理期間避免出入公共場所(禁止聚會(餐)等群聚活動)及搭乘大眾運輸工具，外出請全程佩戴口罩。三、若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，確實佩戴口罩，主動與衛生單位聯繫，依指示儘速就醫且禁止搭乘大眾運輸工具。

此外，針對外縣市案22040、案 22041因曾參與嘉義縣相關校園研習，3所學校均已完成消毒，接觸的老師也會調整教學方式，不入班上課，並嚴格督促相關人員監測健康狀況。

衛生局長趙紋華說，目前國內出現疫苗緩打潮，尤其許多長者對第2、3劑仍卻步不前，呼籲鄉親務必完整接種3劑疫苗，才是最好的護身符，另外目前篩檢結果為陰性的鄉親，非必要，避免外出，如外出應確實佩戴口罩，呼籲配合家用快篩，進行第2次監測篩檢，如有症狀可至慢性病防治所、尚群、賴政友、昌模、定安診所等8處定點診所，提供家用快篩試劑，相關配合發放公費快篩、社區定點診所及社區篩檢站訊息，可上衛生局網站查詢，尚未完整接種疫苗者，請儘速至各鄉鎮衛生所或合約院所隨到隨打，才能保護好自己，共同打造社區防禦力。