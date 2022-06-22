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北市12區關懷中心6月底退場　加強型專責防疫旅館7月底結束任務

▲▼柯文哲出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議 。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

今年新冠肺炎疫情升溫時，台北市政府將12行政區的健康服務中心加開「關懷中心」，並且向各局處借調人力擔任關懷員，提供確診者、居隔者等照護服務。不過，面對新冠肺炎疫情趨緩，台北市長柯文哲日前拍板，6月30日以前將「關懷中心」退場，關懷任務回歸健康服務中心。

關於「關懷中心」服務內容，包括確診者、居家隔離者與居家檢疫者的照護服務、關懷、民生物資資訊、環境清消、心理諮詢、寵物照顧需求、弱勢族群協助、防疫計程車、防疫旅館安置、緊急就醫及虛擬醫院等。

據了解，台北市政府日前拍板，因應北市確診數連日下降，要將關懷中心逐步退場。而台北市副市長蔡炳坤22日接受電訪時證實，確實有陸陸續續在討論，12行政區的關懷中心任務要慢慢回歸健康服務中心，先前是本土疫情突然上升，加上中重症確診者增加太多，所以北市府緊急成立各區關懷中心。

蔡炳坤指出，各區關懷中心是以區公所為主軸，由區長擔任統籌，而現在確診人數慢慢下降，包括居家隔離人數也開始變少，或是改為0＋7等政策，隨著需求量減少，預計6月底就要將關懷中心任務回到健康服務中心，包括將各局處借調、支援人力慢慢退場。

台北市民政局補充道，12行政區的關懷中心預計開到6月30日為止，但關懷業務會由健康服務中心持續進行。

另外，北市府防疫會議也拍板，要將加強型專責防疫旅館逐步退場。蔡炳坤說明，因應現行政策逐步放寬，只要家中有獨立空間，也可以在家裡進行隔離，北市府每天會統整防疫旅館供需求量，面對加強型防疫旅館需求量慢慢下降，所以未來會逐步退場。

主管加強型專責防疫旅館的台北市立聯合醫院回應，不含檢疫所在內，北市2021年共計8家加強型專責防疫旅館，徵用房間數1314間，今年加強型專責防疫旅館共計5家，徵用房間數910間，預計7月26日前將5家加強型專責防疫旅館退場完畢。

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