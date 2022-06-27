南美館公布4項新分流措施！發號碼牌限時入場　7月1日起預約制

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，就湧入滿滿排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

記者柯沛辰／綜合報導

南美館殭屍展爆紅，人潮絡繹不絕。為了維護觀展品質、控管容留人數，同時減少旅客排隊時間，南美館6月28日起至6月30日調整參觀措施，祭出分時段、分流參觀，將發放號碼牌「限時段入場」。7月1日以後，則採「預約參觀」，詳細辦法將後續公布。

臺南市美術館27日晚間在臉書公布4項新的參觀措施，實施時間為6/28至6/30，詳細如下：

一、採「分時段、分流」參觀；每場次參觀時間為55分鐘。​

二、每天上午9:30起於南美館2館友愛入口處發放當天參觀號碼牌，遊客須依領取的號碼牌時段入內參觀；時段內可以重複進出。如超過時段，恕不開放入本展 （館內其他展覽不在此限）。

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三、每個時段開放300位名額，每人限領一張 （嬰幼兒亦列入人數計算），依排隊次序發放，發完為止！​

四、請於號碼牌時段「前30分鐘」完成購票。​（例如：領到11:00場次號碼牌，於10:30前完成購票，參觀時間為11:00~11:55）​建議可先到本館1館購票、參觀1館展覽。

南美館表示，7月1日起將採「預約參觀」，預約方式請密切注意臉書、IG公告。另外，由於「亞洲的地獄與幽魂展」涉及幽魂鬼怪等內容，若對此敏感者，請自行斟酌是否適合入場觀看；12歲以下之孩童建議由成人陪同入場。​

▼南美館殭屍展爆紅，不僅引發話題，也帶來可觀人潮。（圖／記者林悅翻攝）

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