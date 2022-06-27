桃園好市多濺血！背心男口罩未戴好被糾正竟揮刀　正義哥滿臉血

記者楊熾興／桃園報導

25歲趙姓男子因口罩佩戴問題，26日晚在「好市多」桃園店電梯內遭55歲江姓男子糾正，雙方因而爆發口角衝突，過程中，趙姓男子情緒失控，竟持隨身攜帶的1把萬用瑞士刀攻擊江姓男子，將其臉部劃傷導致血流如注，警方獲報後迅速趕抵現場，以現行犯將趙姓男子當場壓制逮捕，趙男還辯稱「我是正當防衛」，警方則依傷害罪嫌移送桃園地方檢察署。

▲只因勸人戴好口罩，反遭對方以瑞士刀攻擊的趙男血流滿臉以衛生紙止血。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼迅速趕抵的警方將持刀攻擊的背心男壓制逮捕並移送法辦。（圖／蘆竹警分局提供）

有民眾PO文社群臉書指稱，「今晚目擊一件血腥的事件，晚上8:20左右，在南崁COSTO三樓停車場，有位大哥頭部血流如柱，胸口也滿是血，他的女伴則焦急的打電話報警。警方據報火速趕往當場將持刀攻擊趙男壓制逮捕，但背心男則一直叫碎碎念說：「我是正當防衛」。受傷男子跟警察說：「背心男口罩沒帶好，請他戴好，他就推我去撞牆，還拿刀刺我（指胸口）。

▲警方將傷者送醫。（圖／記者楊熾興翻攝）

網友紛紛留言，「現在社會真的變了，車上帶球棒就算了，逛賣場還帶刀，以後出門小心，少多管閒事吧」、「這個社會……..病得很嚴重」、「現在瘋子很多」、「身上沒帶棒球或刀，最好不要多管閒事」。