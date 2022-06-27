台中瑪莎3惡少開庭 證人憶驚悚過程「一直聽到他頭骨撞地聲」

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎3惡少一案27日台中地院開庭，今日首度傳喚被害宋姓男大生出庭作證，庭上也遠距離視訊另名同車男姓友人。該名證人揭露張敦量當時的可怕行徑，張敦量一照面就是羞辱性的給宋一巴掌，他把宋打到不支倒地後，「由於宋是側躺在地，頭與地面相隔『肩膀高度』的距離，張毫不留情的狂踹其頭部5、6腳，頭骨與地面的撞擊聲頻頻傳來」，導致宋的右側頭部極度腫脹，「甚至腫到不像個人的外型」，彷彿執意要致宋於死地，令人毛骨悚然。

▲台中瑪莎惡少一案今日開庭，嫌犯張敦量、李韋霖、陳勁豪均出庭。（圖／記者白珈陽攝）

法官今日下午3時，傳喚被害宋姓男大生以及身在國外的同車男姓友人作證，通過檢、辯交叉詰問，釐清案發經過。

由於時差問題，法官先讓友人陳述案情經過。友人透過遠端視訊表示，案發當晚他們一行人一起去夜景咖啡廳，欲先將同車女性友人送回家，由於擔心錯過轉彎路口，便於事發路口的快車道切至慢車道，導致發生車禍，承認違反交通規則。

友人證稱，2車擦撞後，宋男立刻將車停靠路邊並開啟警示閃黃燈，此時張等人也將瑪莎拉蒂停在他們左前方，「宋見張等人走了過來，立刻降下車窗道歉，卻被張捉住衣服領口，直接拽下車。」

▲被害宋姓男大生今日首度出庭。左一為辯護人陳欽煌律師，中為宋母。（圖／記者白珈陽攝）

友人說，宋被拉下車後，先是被張以「羞辱性」的方式搧一巴掌，接著張再拉著宋查看瑪莎拉蒂的車損，當時張一手拿著球棒、一手抓著宋，除了甩巴掌，尚未出手攻擊宋。而另2名被告陳勁豪、李韋霖，則是一邊嗆聲「現在到底要怎辦？」，一邊以手架著宋的腋下處。

友人指出，他不斷試圖以電話報警、連絡家長，過程中看見宋被拉至人行道，由陳、李架住宋，讓張「從正面」對其拳打腳踢。宋受傷倒地後，呈現側躺的狀態，頭與地面隔著肩膀的距離，結果張又朝宋的頭部猛踹5、6腳，直到救護車到場要將宋送醫時，發現宋的頭部已腫脹的不像個人。

審判長諭知下次庭期定在8月1日，屆時將傳喚其他4名證人，以釐清案情。