　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中瑪莎3惡少開庭 證人憶驚悚過程「一直聽到他頭骨撞地聲」

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎3惡少一案27日台中地院開庭，今日首度傳喚被害宋姓男大生出庭作證，庭上也遠距離視訊另名同車男姓友人。該名證人揭露張敦量當時的可怕行徑，張敦量一照面就是羞辱性的給宋一巴掌，他把宋打到不支倒地後，「由於宋是側躺在地，頭與地面相隔『肩膀高度』的距離，張毫不留情的狂踹其頭部5、6腳，頭骨與地面的撞擊聲頻頻傳來」，導致宋的右側頭部極度腫脹，「甚至腫到不像個人的外型」，彷彿執意要致宋於死地，令人毛骨悚然。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中瑪莎惡少一案今日開庭，嫌犯張敦量、李韋霖、陳勁豪均出庭。（圖／記者白珈陽攝）

法官今日下午3時，傳喚被害宋姓男大生以及身在國外的同車男姓友人作證，通過檢、辯交叉詰問，釐清案發經過。

由於時差問題，法官先讓友人陳述案情經過。友人透過遠端視訊表示，案發當晚他們一行人一起去夜景咖啡廳，欲先將同車女性友人送回家，由於擔心錯過轉彎路口，便於事發路口的快車道切至慢車道，導致發生車禍，承認違反交通規則。

友人證稱，2車擦撞後，宋男立刻將車停靠路邊並開啟警示閃黃燈，此時張等人也將瑪莎拉蒂停在他們左前方，「宋見張等人走了過來，立刻降下車窗道歉，卻被張捉住衣服領口，直接拽下車。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲被害宋姓男大生今日首度出庭。左一為辯護人陳欽煌律師，中為宋母。（圖／記者白珈陽攝）

友人說，宋被拉下車後，先是被張以「羞辱性」的方式搧一巴掌，接著張再拉著宋查看瑪莎拉蒂的車損，當時張一手拿著球棒、一手抓著宋，除了甩巴掌，尚未出手攻擊宋。而另2名被告陳勁豪、李韋霖，則是一邊嗆聲「現在到底要怎辦？」，一邊以手架著宋的腋下處。

友人指出，他不斷試圖以電話報警、連絡家長，過程中看見宋被拉至人行道，由陳、李架住宋，讓張「從正面」對其拳打腳踢。宋受傷倒地後，呈現側躺的狀態，頭與地面隔著肩膀的距離，結果張又朝宋的頭部猛踹5、6腳，直到救護車到場要將宋送醫時，發現宋的頭部已腫脹的不像個人。

審判長諭知下次庭期定在8月1日，屆時將傳喚其他4名證人，以釐清案情。

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
天才學生連3年「考上北大」！放榜就重讀　爽賺885萬獎學金
男星10歲兒開藍寶堅尼！「倒車撞上BMW」
「地表最強里長」每周處理2噸麵包：沒任何條件、用悠遊卡就能領
快訊／辛特力FMVP二連霸　狂轟43分寫史上新高紀錄
專家曝「4種水果」帶皮吃　營養更加倍！
殭屍展爆紅！南美館晚間宣布4新措施
快訊／富邦勇士PLG冠軍2連霸　辛特力狂砍43分領軍封王
「性行為那邊會變黑」男友爆她隱私！網見1句話炸綠光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中公車六大幹線7月上路　尖峰10分鐘一班車！市民10公里一樣免費

南美館公布4項新分流措施！發號碼牌限時入場　7月1日起預約制

往死裡打！男大生首度出庭打臉瑪莎惡少：他拿硬物從後方敲頭

暑假到了　南消呼籲民眾在家防疫也能學習防災

連公車站牌監視器也敢偷　新化警循線逮捕竊賊

台中瑪莎3惡少開庭 證人憶驚悚過程「一直聽到他頭骨撞地聲」

TTQS評核授證　台南市勞工局等3單位再奪金牌

台電、台南市府及台南地檢署　舉辦企業誠信研討會

日本台灣交流協會所長拜會南市府　黃偉哲期待未來合作火花

桃園舉辦樂活營造職安文化觀摩會　表揚安心工程營造廠

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

白雲遭嗆戀童癖...他尷尬了！　澎恰恰「丟稿」演出網狂讚：老江湖！

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

台中公車六大幹線7月上路　尖峰10分鐘一班車！市民10公里一樣免費

南美館公布4項新分流措施！發號碼牌限時入場　7月1日起預約制

往死裡打！男大生首度出庭打臉瑪莎惡少：他拿硬物從後方敲頭

暑假到了　南消呼籲民眾在家防疫也能學習防災

連公車站牌監視器也敢偷　新化警循線逮捕竊賊

台中瑪莎3惡少開庭 證人憶驚悚過程「一直聽到他頭骨撞地聲」

TTQS評核授證　台南市勞工局等3單位再奪金牌

台電、台南市府及台南地檢署　舉辦企業誠信研討會

日本台灣交流協會所長拜會南市府　黃偉哲期待未來合作火花

桃園舉辦樂活營造職安文化觀摩會　表揚安心工程營造廠

民進黨立委洪申翰訪美返台前確診　蕭美琴送大份量洋芋片可頌慰問

天才學生連3年「考上北京大學」！放榜就重讀　爽賺885萬獎學金

111年飛彈射擊訓練　神弓操演展現精準打擊火力

金管會證期局副局長蔡麗玲退休！　職缺由檢查局張子敏出任

焦慮OUT！夏日「香氛紓壓」盤點，讓身邊困難都迎刃而解

巴黎男裝周／Lisa同框雙男神現場暴動！CELINE本季男裝美到女生都心動

國泰金下修我國經濟成長率　「保三沒問題」！

治平高中被爆「神化董事長」！青民協：像是在北韓　校方回應了

俄軍5路進逼利西昌斯克　烏東盧甘斯克州最後大城告急

快訊／辛特力FMVP二連霸　狂轟43分寫史上新高紀錄

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

地方熱門新聞

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

電價調漲！張善政批民進黨能源政策

南美館公布4項新分流措施　發碼牌限時入場

瑪莎惡少案證人回憶驚悚場景

桃園旅遊補助7/1開跑　飯店業限時開賣

森林種籽托嬰中心開幕　林佳龍：讓年輕朋友願意生

台南市長獎頒獎典禮第四場次

台南百貨賣場設置「防颱　（災）專區」

黃偉哲宣布台南國際芒果節開跑

台南確診+2503名

桃園熱氣球邁入高潮　把握最後週日體驗

南消七大隊實辦飯店防火管理驗證強化旅宿安全

吉安捕魚祭圓滿落幕　19部落頭目改選17連任

TTQS評核授證台南奪金牌

更多熱門

相關新聞

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

男大生首度出庭打臉瑪莎惡少

台中瑪莎拉蒂一案，主嫌張敦量否認有殺人未遂犯意，但今日被害宋姓男大生及證人同車男性友人的證詞，打臉了張敦量。證人說，張朝倒地的宋男頭部踹了一腳，見宋整個人僵直、眼睛佈滿血絲，似已失去意識，卻仍瘋狂的繼續出腳狂踹；宋男證稱，張朝他頭部不斷揮拳，還以「硬物」攻擊頭部，隨後他就不省人事，失去後面記憶。

難逃電費漲15％！北捷一年得多花3億元

難逃電費漲15％！北捷一年得多花3億元

即／北市爆銀樓搶案　男自首痛哭求這件事

即／北市爆銀樓搶案　男自首痛哭求這件事

台11線逆超遊覽車　撞死對向女騎士影片曝

台11線逆超遊覽車　撞死對向女騎士影片曝

快訊／電價費率出爐　平均漲幅8.4％、住宅每月千度以下凍漲

快訊／電價費率出爐　平均漲幅8.4％、住宅每月千度以下凍漲

關鍵字：

瑪莎拉蒂張敦量李韋霖陳勁豪殺人未遂首次出庭宋姓男大生被害人影音

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

快訊／孫藝真宣布懷孕！　升格當媽IG親報喜：迎來新生命

超級英雄影集「上演群交趴」

蔡尚樺告別《全明星運動會》

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

猴痘用殺菌洗衣精無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這」

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面