新莊8煞為2萬元衝火鍋店血腥砍人　3人遭羈押禁見

▲新莊錢都火鍋「10人進店砍人」！手指砍斷、頭破滿地血。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市新莊區「錢都日式涮涮鍋」民安直營店25日晚間發生砍人事件，8名惡煞衝進火鍋店裡砍人造成2名男子受傷後，各自鳥獸散。警方26日凌晨於三重、蘆洲、汐止及中和等地逮捕8名嫌犯，檢察官訊問完畢後，認被告李、郭及吳男涉嫌重大，有逃亡之虞聲押禁見，其餘2名張男3 萬元交保，2名林男均限制住居，另1名由警方移送少年法庭處理。

回顧整起案情，8名惡煞在25日晚間8時許時，衝進新莊錢都日式涮涮鍋店內持刀跟棍棒追砍蕭姓男子和胡姓男子，一夥人從店外打到店內，暴力場面讓店內正在用餐顧客驚聲尖叫，現場鮮血淋淋。

救護人員到場檢查蕭男、胡男傷勢，兩人都被刀砍傷，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是3公分長、3公分深的切割傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，兩人被送亞東醫院救治，無生命危險。

警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，整起案件是因為張姓主嫌不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人。

檢察官27日訊問完畢後，認被告李、郭及吳男3名被告涉犯殺人未遂、傷害及加重妨害秩序罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡之虞，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，另殺人未遂係最輕本刑5年以上之重罪，而向法院聲請羈押禁見獲准；其餘2名張男3 萬元交保，2名林男均限制住居，另1名由警方移送少年法庭處理。