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時力黨團要求優先調整工業用電　「繼續凍漲民生電價」

▲▼時代力量黨團「電價調整不應全民買單 三大原則穩定民生」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲時代力量立法院黨團召開「電價調整不應全民買單，三大原則穩定民生」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者林銘翰／台北報導

國內電價是否調漲備受關注，經濟部27日將召開電價審議委員會，時代力量立法院黨團副總召陳椒華表示，時力黨團主張優先調整工業用電，並且繼續凍漲民生用電，但是台灣過去以政治力抑制電價，加上政府的補貼措施，使電價始終無法真正反映實際的外部成本，造成能源轉型困難重重。

國際燃料價格居高不下，台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高，台電公司已經準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，經濟部27日下午將召開電價審議委員會拍板決議。

時代力量立法院黨團上午召開「電價調整不應全民買單，三大原則穩定民生」記者會，提出應優先合理化工業用電費率別讓全民買單、繼續凍漲民生用電以維持物價，並且強化電網韌性以穩定供電等3大原則。

陳椒華說明，時代力量黨團大方向贊成台灣電價應合理調整，但是台灣過去以政治力抑制電價，加上政府的補貼措施，使台灣電價始終無法真正反映實際的外部成本，造成能源轉型困難重重，時力黨團呼籲在維持經濟穩定時，應該強化大眾節能意識，並且適時使電價合理化。

陳椒華指出，根據能源局「台灣2021各部門用電量」統計，去年工業部門用電量仍是最多，占整體用電57%，家庭住宅用電則只佔不到19%，因此可見合理調整工業用電價格，可避免政府再大量補貼工業用戶，將工業用電合理反應生產成本，降低台電虧損。

陳椒華再指，根據主計總處公布今年5月消費者物價指數，年增3.39％，創近10年來新高，雖然電價合理化有其必要性，但是現階段人民痛苦指數過高，為了避免電價調漲造成民眾對物價上漲的預期心理、再度帶動物價飆升，因此此時仍不宜調漲民生電價。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，2020年台灣工業電價為每度新台幣 2.4461元，是全世界第6低，顯見台灣的工業電價確實有合理調整的空間，加上業界也有同樣的認知，包括台泥、義美食品、仁寶集團、台塑集團及遠東集團等，都認為台灣工業用電電價或許無可避免應合理調整。

王婉諭認為，台灣電價較他國便宜，在資源充足且廉價的情況下，可能會造成不珍惜能源，導致需求量無限上綱，如此惡性循環無助於減碳，而電價合理化有助於趨緩不斷創紀錄的用電量，無論是企業或是民間，都具有省錢的誘因，願意更加重視是否有能源外洩的問題，避免不必要的浪費。

時代力量黨團總召邱顯智則說，期望電價調整應優先合理化工業電價，別再讓企業本該負擔的成本由全民買單，並且繼續凍漲民生用電以穩定物價。另外，在調漲電價之際，經濟部和台電也應提供更好的用電品質，儘速提出承諾的千億電網計畫，加速推動綠電發展及相關節電配套措施。

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