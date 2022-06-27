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快訊／高捷恐跟著電價漲！疫情害「日運量腰斬」　2年虧7.5億

▲高雄捷運,高捷,車廂,末班車,博愛座。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄捷運營運14年，近年因疫情關係，日運量幾近腰斬。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

經濟部27日下午將召開電價費率審議委員會，外傳漲幅至少5%以上。北捷呼籲中央應支持軌道公共運輸，給予用電額外優惠；對此，高雄捷運也表態認同，更指出自新冠疫情爆發以來，近2年日運量幾近腰斬，這兩年虧損已達7.5億以上，如電價調漲恐會雪上加霜。

高捷公司表示，高雄捷運自2008年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人。但高捷公司秉持企業社會責任，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，以及幸賴高雄市政府長期的大力協助，在不調整票價之情況下，戮力經營以弭平本業票收之虧損。

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▲高雄捷運,高捷,車廂,末班車,博愛座。（圖／記者許宥孺攝）

▲疫情爆發後，高捷日運量受影響，鮮少有民眾願意搭大眾交通運輸工具。（圖／記者許宥孺攝）

高捷公司指出，2019年的最高點日運量達17.9萬，自疫情爆發以來，近2年幾近腰斬，日運量僅餘約10萬，且未能如其他受疫情影響產業獲得中央實質紓困補貼。高捷已連2年虧損，累虧達7.5億以上，如電價再次調漲，恐是雪上加霜。

高捷公司表示，高雄捷運為民營企業，如經營成本達12%之用電費用因台電漲價而調升，將為不可承受之重，因此高捷附和北捷之訴求，呼籲中央主管機關應給予軌道公共運輸業者用電額外優惠，以協助各軌道運輸業者共度難關。

▲▼夏季電價 電表 度數 電費漲價。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部今將召開電價費率審議委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

高捷公司也呼籲，未來在零碳經濟方面之考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸之減碳成效，應予轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證之企業，應可轉換成對於大眾運輸業者之實質鼓勵與補貼，也請政府納入考量。

至於電費調漲後，高雄捷運票價是否跟著漲？高捷公司表示，現階段不去思考是否調漲票價，主要先呼籲中央主關機關，假設電費漲價，是否應排除公共設施用電大戶或者給予折扣，否則最終調漲後的電費仍轉嫁於民眾身上。

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