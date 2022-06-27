北捷票價不漲了？黃珊珊談「從政價值」：鼓勵綠運輸　若調漲會背道而馳

▲黃珊珊視察新創基地 Co-Space。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

經濟部27日下午將召開電價費率審議委員會，外傳台電提出平均漲幅至少5%、8%及8%以上的三大方案供討論，使台北捷運提及捷運票價26年未調整，若電價在此時貿然調整，將難以負荷。針對北捷票價是否會調漲，台北市副市長黃珊珊強調，若北市府鼓勵民眾搭乘大眾運輸卻又調整票價，會有背道而馳的問題。

黃珊珊27日下午視察新創基地 Co-Space，被問到北捷26年票價會不會漲價一事，她表示，電價是一個嚴肅的問題，整個國家都必須面對，倘若電價必須調整，就會有很多物價飛漲狀況，而政府能用何種方式控制、抑制這件事情，包括學校、捷運用電等都需要統一配置。

黃珊珊提及，北捷票價沒有漲價的原因，就是北市希望鼓勵民眾搭乘大眾運輸，所以選擇了「開源」方式，包括做捷運站TOD等，希望捷運不是從本業賺錢，而是靠副業增加收益，讓票價能抑制在一定的金額以下，便可繼續鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

黃珊珊強調，如果單純用漲價可以解決問題的話，後續會有很多事情無法做，「我們的目的是鼓勵大眾運輸，若我們又去漲價，會有背道而馳的問題。」拉推的力氣要做到平衡。

媒體追問，是否有估算電費漲多少％時不必漲票價，或是有一定公式？黃珊珊說明，目前由交通局進行估算，北市府鼓勵大眾運輸，票價20幾年未漲是事實，所以也做了很多業外收入，而不是單純電價漲價後就去漲票價，這樣沒有符合希望民眾使用綠運輸的信念，「還是要回到『從政價值』是什麼，再來做預算配置、政策進度，這是一個全面性考量。」