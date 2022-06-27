民進黨團主張電價審議須照顧民生　「不要在疫情尾聲還要傷腦筋」

記者林銘翰／台北報導

國內電價是否調漲備受關注，經濟部27日將召開電價審議委員會，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣不可能做到電價以價制量，民進黨團希望不要影響到民生，但是要做合理的調費方案，因此提出照顧民生、穩定物價、節約能源、強化電網等4大主張。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）



國際燃料價格居高不下，台灣電力公司虧損擴大，電價調漲機率頗高，台電公司已經準備多個方案，包含只漲工業等用電大戶、每月用電達700度或1000度住宅等，經濟部27日下午將召開電價審議委員會拍板決議。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，鄭運鵬指出，經濟部的電價審議委員會每半年召開一次，從今年3月底暫緩研議到今天舉行，因應目前全球的能源狀況，其實各國都有進行調整，「這次如果有調整的話，希望不影響到民生，但是要做合理調配的方案」。

鄭運鵬說明，台灣在電價不可能做到以價制量，「台灣不可能漲到這個地步」，因為我們的售電業只有台電，算是壟斷」，台灣不是電力自由競爭的國家，所以再怎麼調整也不可能以價制量，這個絕對不可能發生。

鄭運鵬也說，台灣必須維持獨步全球的經濟成長、產業的出口及內需，所以電力審議委員會從今年3月，一路延到現在才要做決定，當時就是要判斷台灣的疫情發展跟經濟狀況，而現在全球因為烏俄戰爭的關係，燃料都有相當高的漲幅，台灣的調整速度算是很慢。

鄭運鵬表示，民進黨團要求電價審議要照顧民生，所以在合理的民生用電，尤其是家庭用電必須照顧到，「不要讓他們在疫情的尾聲，在電價上還要傷腦筋」。另外，民進黨團也要求穩定物價，雖然台灣現在經濟狀況很好，但是物價上漲具有不可控制性，的確會吃掉現在經濟成長的速度。

鄭運鵬指出，民進黨團希望盡量讓大家做到節約用電，台灣的電價在全世界都是排名倒數第三、第四，同時不太可能漲價漲到以價制量、也不需要這樣做，「前三點相信跟行政院、部分在野黨的態度差不多」。

鄭運鵬再指，民進黨團的第四個要求是強化電網，因為在大大小小停電的狀況，不管是意外停電、維修停電都會變成新聞，這點請台電在夏季一定要做好，不要又變成新聞、造成不必要的恐慌，民進黨團希望任何停電都要盡量少發生，所有維修停電都要公告，避免被以訛傳訛。

鄭運鵬也說，過去大家常常看到道路維修、小動物誤闖電網，每當造成停電都會變成新聞，民進黨團希望台電辛苦一點，盡量避免這些電網意外，造成國人慌亂，或者讓在野黨有話題可以炒作，這點請行政院、台電再辛苦一點，把強化電網的工作盡量做到完美。