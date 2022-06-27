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電價如何漲今拍板！　王婉諭喊話：應調漲工業用電、凍漲民生用電

▲▼電表,電費,電錶。（圖／記者黃可昀攝）

▲電費調整幅度今拍板。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部將於27日下午召開電價審議委員會，外傳此次調漲董重在用電大戶，且調幅落在5％至10％，對此，立委王婉諭表示，台灣工業用電的電價是全世界第6低，台灣應務實合理調漲工業電價。同時，在全球物價飆漲的背景下，也應該先凍漲民生用電，避免增加人民的痛苦指數。

王婉諭表示，國際情勢帶動能源價格飆升，台灣應務實合理調漲工業電價、加強電網韌性，今天經濟部召開電價審議委員會，政府官員在審議時該來正視台灣「獨特」的電價制度了。根據國際能源總署的統計資料，台灣工業用電的電價在2020年為每度新台幣2.4461元，是全世界第6低。

王婉諭指出，這樣的電價制度雖然能讓台灣製造業在國際競爭時，有著電價、水費上取得優勢，然而，台灣明明不是石油大國，自產能源也相當有限，低電價的優勢，背後仰賴的是政府長期以補貼抑制能源價格。尤其近期因為烏俄戰爭、國際情勢的變動，更讓能源價格迅速飆漲，如果電價不作調整，政策補貼的壓力與成本勢必會再升高。

對於用電比例，王婉諭表示，考量到工業用電佔台灣用電量的57%，家庭住宅用電只佔全體用電不到19%，應該優先調整工業用電，將外部補貼合理轉換為生產成本。同時，在全球物價飆漲的背景下，也應該先凍漲民生用電，避免增加人民的痛苦指數。

王婉諭指出，近幾年，也有越來越多台灣企業表示認同，電價確實有合理調整的空間。我們這幾天也看到，包括台泥董事長、義美食品總經理、仁寶集團、台塑集團及遠東集團等負責人，也都表示台灣工業用電電價應合理調整，而且已經無可避免。

王婉諭表示，而且在全球淨零排放的趨勢下，透過合理調漲工業電價，也能連帶提升產業發展綠能的誘因，符合國際經貿的發展走向。台灣已經有許多優質的製造業廠商，為了配合供應商、品牌端，而自主調整生產鏈，導入綠電或減碳的生產模式。然而，發展綠電不該只靠企業社會責任，或只是被動等待國外廠商的要求或壓力，台灣應該合理調漲電價，加速能源轉型。在今天時代力量立法院黨團的記者會上，「我們也呼籲行政院應該將《再生能源法展條例》的行政院審議程序儘速完成，將法案送到立法院討論，完成修法工作，協助綠能發展！」

王婉諭強調，企業表態有意願配合電價調漲，固然是一件好事，但政府也應該同時信守對產業、對人民的承諾，儘速加強電網韌性，保障供電穩定性及供電品質，強化用電效率。

對於今年303大停電，，行政院蘇貞昌來立法院報告時表示會扛起責任，經濟部也會提出千億電網計畫，解決台灣長期電網脆弱的問題。當時經濟部表示，四月底會提出千億電網計畫的具體內容和預算，但到了五月的時候還不見蹤影。

王婉諭表示，自己的好同事邱顯智再次在立法院質詢經濟部次長曾文生（即台電代理董事長）時，他又說「五月底可以提出該計畫。」到今天已經都已經六月底了，我們還是看不到相關計畫。

王婉諭直言，穩定供電與完善電網，是加強國內外投資人信心的關鍵，也是製造業發展的契機。接下來又是用電高峰，台灣面對國際能源價格飆漲的現實，固然該務實考量電價調漲，然而面對電網韌性不足的困境，政府實在也不該再拖，經濟部跟台電實在該給大眾一個交代，「讓我們知道台灣電網與能源產業的發展將會何去何從！」

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