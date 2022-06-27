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東京鬧電荒！今備用容量「恐剩1%」無電可用　教你11招省電小撇步

▲▼東京疫情擴大。日本疫情,covid-19。（圖／路透）

▲東京27日下午恐無電可用，當局緊急呼籲民眾節電。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本近年面臨電力不足問題，東京多個地區數月前還曾差點大規模停電，由於夏季到來，民眾開冷氣的需求越來越高，用電量也大幅提升，日本東京電力公司26日就發出「電力供需逼迫注意報」，但27日下午總用電量仍可能突破安全範圍，因此當局緊急呼籲民眾協助省電。與此同時，也有媒體提出11個省電妙招，希望民眾能一起加入節電行列。

根據《共同社》報導，東京電力公司26日發布全國首次的「電力供需逼迫注意報」，而東電27日也指出，近日氣溫升高，民眾開冷氣的需求增加，用電力提升恐怕會造成總用電量逼近安全用電量的極限。因此經濟產業省也緊急呼籲民眾在27日下午3時至6時左右，能夠節約電力，例如將暫時不使用的電燈關掉等。

儘管如此，經濟產業省也指出，因為天氣炎熱，如果不吹冷氣可能會提高中暑的危險性，因此希望民眾量力而為，如果天氣太熱，身體無法負擔，最好還是把冷氣開著。

根據東電數據顯示，27日下午4時至4時半的備用容量大約為4.7%。根據《日本新聞網》報導，截至27日上午10時，用電率已經來到95%，也就是說備用容量剩5%，預估下午4時半至5時將會直接突破備用容量的最低標準3%，降到1%。

在缺電危機中，節電方法更為重要，以下則為外媒提供的11個省電方法。

1、將冷氣溫度設置在28度C。

2、利用窗簾等隔絕陽光直接照射。

3、如果不會太熱，可以不開冷氣，改吹電風扇。（但仍需評估自身健康條件）。

4、將冰箱的冷度強度設定調低，食物不要放得太密集，並縮短開門時間。

5、關閉未使用的電燈。

6、螢幕調成省電模式，沒有使用時可以暫時關閉。

7、關閉免治馬桶的溫水功能，設置定時。

8、如果不常使用免治馬桶，可以暫時拔掉插頭。

9、一次煮好一天份的飯，再分裝冰起來。

10、拔掉未使用的電器插頭，並完全關閉電源。

11、全家只使用一台電動熱水壺。

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