首例猴痘侵台　你不可不知的3件事！專家曝：染新冠更容易感染

▲猴痘在全球多國不尋常蔓延，已造成4100多例確診。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）

記者王佩翊／編譯

猴痘病毒陸續入侵歐美各非主要流行國家，並造成4100多例確診，儘管世界衛生組織至今仍認為，猴痘尚未構成全球公共衛生緊急事件，但台灣也出現首例猴痘確診病例，因此除了我們應該知道的3個猴痘特點外，為了控制疫情，專家們也將繼續釐清對於猴痘的3大疑問。不僅如此，專家也指出，由於感染新冠後免疫力會降低，因此更容易感染猴痘。

根據澳洲媒體The Conversation報導，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日宣布，猴痘病毒已經蔓延至全球50多個國家，他對不斷擴散的猴痘疫情也深感憂慮，但是目前仍決定不將其定為全球公共衛生緊急事件。話雖如此，不過他也語帶保留地表示，未來情況有可能會發生改變。

人類對猴痘已經有3項具體的瞭解，以下則為目前已知的猴痘特點。

1、猴痘是由病毒所引起

猴痘是一種屬於正痘病毒屬的病毒，與天花病毒只會感染人類的特點不同，猴痘病毒早期在非洲部分地區被發現出現於動物身上。目前已經知道猴痘有2個變種，由於正痘病毒較穩定，因此不太會發生變異情形，但根據調查，目前流行於各國的病毒仍然可能存在多種變異，例如美國至少已經有2種不同的病毒株在傳播，也就是說有超過2種的病毒株入侵該國。

2、潛伏期長達1個多星期

感染猴痘病毒到出現症狀平均需要8.5天，症狀包含淋巴結腫大、發燒以及皮疹，而皮疹的特點為像水泡一樣。另外，患者的皮疹患部具有傳染性，通常傳染性可以持續至2週。

雖然非洲主要流行國家的兒童死亡率極高，但是因為目前歐美等國的流行群體多為成年男性，再加上良好的醫療環境，因此大大降低了死亡率。

3、有疫苗與治療方法

雖然天花已經消失，但是天花疫苗對猴痘可以提供85%的保護。天花病毒1980年代根除，因此大多數民眾都沒有接種過天花疫苗，導致全體免疫水準降低，這也被認為是2017年猴痘在奈及利亞突然爆發的主因之一。

儘管已經有疫苗，但是專家仍不建議如新冠肺炎般大規模施打，只需要對確診患者的密切接觸者與高風險的醫護人員進行接種即可。此外，猴痘目前也有治療方法，包含牛痘免疫球蛋白與抗病毒藥物等。

▲猴痘在非洲造成大量感染兒童死亡，專家擔憂，如果疫情持續擴大，恐怕將對全球兒童造成巨大影響。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織坦言，這次的猴痘疫情仍包含許多未知因素，以下則為3個仍待專家釐清的疑問。

1、猴痘的新變種會產生多大影響？

與非洲流行的原始病毒株相比，目前流行各國的病毒株有部分變種，但至今仍無法確定這些突變是否會影響症狀或是傳播方法。一項來自葡萄牙的研究就指出，突變可能會使病毒變得更具傳染性。

2、猴痘是如何傳播的？傳播模式是否會改變？

猴痘過去並不曾被認為是性傳播感染，但是根據目前的感染案例可以看出，傳播模式疑似出現改變。在某些案例中，性接觸後的潛伏期更短，僅24小時。

猴痘也可能透過飛沫或是皮膚接觸傳染。以往的感染案例多是動物傳染給人類，若是人與人之間的傳染，通常涉及密切接觸，但是該病毒2022年開始在非主要流行國家爆發，完全都是基於人與人的傳染。專家還無法得知這之間發生了什麼變化，究竟是基於性傳播，還是因為病毒變得更具傳染性。

雖然先前曾在患者的皮疹患部、口腔以及精液中發現病毒，但不能證明其就是透過性傳播所感染。

3、猴痘是否會傳播得更廣泛？新冠疫情是否可能會增加風險？

由於各國已經停打天花疫苗數十年，因此免疫力大幅下降，可能會使疫情更廣泛地擴散，屆時更有可能將病毒傳染給當地兒童，使得高風險的兒童死亡。所以應該以全球為範圍，監測出現發燒、皮疹等案例的群聚情況，因為這些症狀很容易被誤判為水痘、手足口病（腸病毒）、單純皰疹以及其他帶有皮疹的疾病。

另一方面，民眾如果曾經感染新冠，免疫系統會受到影響，因此更容易遭受猴痘病毒感染。

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