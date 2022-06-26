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東京地鐵又見暴走男！他突「尖叫狂奔」　全車嚇瘋逃竄留滿地殘骸

▲▼東京地點男乘客突然暴走尖叫！全車逃竄如災難電影　滿地遺留物。（圖／翻攝自推特）

▲乘客在逃跑時遺留下大量物品，可見場面十分混亂。（圖／翻攝自推特／@ZERO_kimiiro）

記者王佩翊／編譯

日本東京地下鐵副都心線一輛列車25日行經東新宿車站時，一名男乘客突然暴走，獨自一人在車廂內部大聲咆嘯，情緒不穩，隨後便開始在車廂內大叫奔跑，嚇得其他乘客當即逃出車廂，現場宛如災難電影，滿地都是民眾遺留的包包、鞋子以及嬰兒車等。事後該名男子已經被站方掌控，並被帶往警局詢問。而這起意外也造成列車停駛，影響逾5700人。

根據《日本放送協會》報導，這名男性乘客25日搭乘東京地下鐵的副都心線，但是下午1時50分左右卻突然在列車行經東新宿站時，瘋狂喊叫，並拿著自己的包包在車廂內狂奔。當時車門正好到站開啟，所有乘客嚇得立刻逃竄至隔壁車廂、月台或是對向列車的車廂。

▲▼東京地點男乘客突然暴走尖叫！全車逃竄如災難電影　滿地遺留物。（圖／翻攝自推特）

▲男子暴走後獨自一人蹲在月台牆角。（圖／翻攝自推特／@sikakuh8933）

據目擊者指出，該名40多歲的暴走男子上車後，疑似是不滿另一名坐在椅子上的乘客將腳稍微伸直，於是便開始大聲碎碎念，並把包包甩到上方置物架。當時一旁乘客已經驚覺有異，於是慢慢遠離他，而他看到有空位後也立刻坐下，怎知下一秒他卻突然起身，抱起包包就在車廂內大喊大叫，同時不斷奔跑。

所有乘客嚇得當即逃竄，現場十分混亂，不僅車廂內部，就連月台上也全是乘客們在逃跑時不小心遺留下的物品。所幸這起意外並未造成人員傷亡，列車的緊急停車系統也被啟動，整輛車發出警報聲響。男子跑出車廂後，便獨自一人窩在月台的角落，同時被站方控制。而副都心線則是暫時停駛。

▲▼東京地點男乘客突然暴走尖叫！全車逃竄如災難電影　滿地遺留物。（圖／翻攝自推特）

▲▼車廂內全是乘客慌亂時留下的包包與鞋子。（圖／翻攝自推特／@ZERO_kimiiro）

▲▼東京地點男乘客突然暴走尖叫！全車逃竄如災難電影　滿地遺留物。（圖／翻攝自推特）

警消接獲通報後趕往現場，並將其帶到警局詢問，副都心線則是直到下午2時39分才排除障礙，恢復通行，但仍然影響到超過5700名乘客。

民眾則表示，當時的情況與萬聖節小丑男隨機砍人事件非常相似，因此所有乘客都嚇得立刻逃竄，所幸並未造成人員傷亡。

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