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南韓破獲「極樂雜交趴」！14男12女全裸激戰　淫窟隱身高級商業區

▲▼南韓紅燈區,賣淫,買春。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓破獲雜交俱樂部。圖為紅燈區示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾警方破獲一間「雜交俱樂部」，該俱樂部地點位於高級的江南區，業者透過網路募集顧客，當警方破門而入時，甚至還發現有14名男性與12名女性正在大開雜交趴。據悉，該雜交俱樂部的官方推特帳號有高達1萬名粉絲追蹤，每次參與則需要繳交10萬至30萬（約新台幣2304到6913元）不等的入場費。

根據《韓聯社》報導，首爾警察廳24日晚間11時左右破獲江南區新沙洞一間非法俱樂部，該俱樂部以普通餐飲業為名義，申請營業許可，實則透過網路招攬「群交愛好者」，替顧客媒合共同性行為愛好的同伴，並收費且提供場地讓顧客「雜交」。

由於該俱樂部的老闆與2名員工涉嫌以營利為目的，替顧客媒合性行為對象，恐將面臨3年以下徒刑或1500萬韓幣的（約新台幣34萬元）罰金，3人目前皆已遭逮。

警方破門而入時，當場發現14名男性與12名女性正在大開群交派對。這26人全是顧客，但由於皆為自發性與他人發生性行為，彼此之間沒有金錢交易，因此無法可管，警方只能讓他們直接回家。

警方表示，這間雜交俱樂部的業者透過推特招募顧客。他們在帳號中張貼暗示集體性行為的照片與文字，光是追蹤者就高達1萬多人。據了解，俱樂部的入場費從10萬到30萬韓幣（約新台幣2304到6913元）不等。

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