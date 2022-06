拜登宣布擴大制裁！G7將禁止進口俄羅斯黃金　俄戰爭資金被斷

▲拜登在推特證實,G7將宣布俄羅斯黃金進口禁令。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

美國總統拜登26日宣布,七大工業國集團(G7)已達成共識,未來各國將禁止進口俄羅斯黃金,以應對俄羅斯無端入侵烏克蘭的行為。這是西方國家自烏俄戰爭爆發以來,對俄羅斯實施一系列制裁中的最新一項,而此舉恐將讓俄軍失去獲得戰爭所需資金的管道。

據《紐約時報》報導,拜登26日在德國參加G7峰會之際,突然在推特宣布,「美國與其他G7成員國將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金,因為這是俄羅斯賺取數百億美元的主要出口商品」。

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.