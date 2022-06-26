拜登宣布擴大制裁！G7將禁止進口俄羅斯黃金　俄戰爭資金被斷

▲拜登在推特證實，G7將宣布俄羅斯黃金進口禁令。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
記者葉睿涵／編譯
美國總統拜登26日宣布，七大工業國集團（G7）已達成共識，未來各國將禁止進口俄羅斯黃金，以應對俄羅斯無端入侵烏克蘭的行為。這是西方國家自烏俄戰爭爆發以來，對俄羅斯實施一系列制裁中的最新一項，而此舉恐將讓俄軍失去獲得戰爭所需資金的管道。
據《紐約時報》報導，拜登26日在德國參加G7峰會之際，突然在推特宣布，「美國與其他G7成員國將共同宣布禁止進口俄羅斯黃金，因為這是俄羅斯賺取數百億美元的主要出口商品」。
The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.— President Biden (@POTUS) June 26, 2022
Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.
自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，西方國家便對俄實施了自冷戰以來最嚴厲的經濟制裁，希望藉此削弱莫斯科政府的關鍵收入，而禁止進口俄羅斯黃金是這波制裁中的最新一項。
外媒分析，G7此舉是希望藉由阻止俄羅斯參與黃金市場，讓它為發動戰爭付出沉重的經濟代價，並失去獲得戰爭所需資金的管道。一名高官指出，G7預計將於28日正式宣布相關消息，而這將有助於進一步孤立俄羅斯在國際金融體系中的地位。
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