14護士集體懷孕！美醫院爆驚人「嬰兒潮」　挺肚合照超壯觀

▲ 聖路加東部醫院醫護人員集體懷孕。（圖／翻攝自Facebook／Saint Luke's East Hospital）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密蘇里州一家醫院爆發神奇的「嬰兒潮」，多達14名婦產科及新生兒病房護士集體懷孕，除了為患者接生，今年12月以前也將陸續生產，誕下自己的孩子。大腹便便的她們身穿護士服，一字排開的壯觀畫面在社群媒體上吸引廣大關注。

根據《紐約郵報》，密蘇里州堪薩斯城聖路加東部醫院（Saint Luke's East Hospital）新生兒加護病房（NICU）及婦產科14名護士接連懷孕，其中最早卸貨的是婦產科護士霍爾（Caitlin Hall），6月3日生下女兒杭特（Hunter）。

霍爾起初以為自己是同事之間唯一正在努力「做人」的，且這是她的第一胎，因此十分低調，直到懷孕滿12周後，其他同事開始分享自己的喜訊，她才坦承自己也懷孕。她提到，大約每隔2周就會有護士宣布懷孕，也希望自己的生產經驗能對未來與患者的溝通有所幫助。

新生兒加護病房護士孔斯（Ellie Kongs）預計10月下旬分娩，能夠和同事一起經歷懷孕的過程令她感到安慰，也十分興奮。

這波嬰兒潮令院方相當開心，先前便在粉專發文表示，「我們等不及要迎接這些媽媽和寶寶們，就像聖路加醫院每一次接生一樣」，並公開她們的合照，網友紛紛留言恭喜。

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