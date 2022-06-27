單親媽跑外送枉死！最後一單、最後一張照片　靠手機神奇破案

▲美國發生一名女性外送員在路邊被陌生男子槍殺的案件。（圖／取自格倫代爾警局）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名單親媽媽職業是美食平台外送員，不料，11日晚間她跑完最後一單後，在車內慘遭槍殺。正當案件陷入膠著時，警方查看她的手機，發現她生前拍下的最後一張照片是坐在隔壁車輛中的一名男性駕駛，追查之下推斷他就是槍手，而且還只是個素未謀面的陌生人，因此將人逮捕。

綜合美媒報導，單親媽媽、60歲外送員瑪丁內茲（Pamela Rae Martinez）11日跑完最後一趟訂單後，於晚間7點半左右將車子開進亞利桑那州格倫代爾（Glendale）一處景觀區。目擊者聲稱，瑪丁內茲當時將車子停在路邊，一輛廂型貨車停在旁邊，車內男子下車走到她的車外，不久後又回到車上，把車開走。不料，在駕駛座上的瑪丁內茲已經中槍，車輛也緩緩偏離道路，滑向空地。

警方獲報後趕到現場，看見瑪丁內茲處於痛苦中，但沒有任何反應，後來被宣布當場死亡，但未能即時逮到兇嫌，案件陷入困境。於是調查人員開始查看瑪丁內茲的手機內容，發現她手機裡的最後一張照片，是隔壁車內的一名男子。警方確認男子身分後，於15日將他帶到警局訊問，並持搜查令到他家中進行搜索。

警方表示，62歲男子法蘭奇（Rusty French）看到照片後，雖然承認自己就是照片的人，但當時腦袋一片空白，完全不記得發生什麼事，不知道為何會被拍到。不過，警方在法蘭奇家中發現了幾把槍，其中一把與瑪丁內茲受的槍傷符合，還發現其他與槍擊案有關的證據。

報導指出，死者瑪丁內茲生前從未送餐給法蘭奇過，兩人是素未謀面的陌生人。目前法蘭奇，已經依二級謀殺罪的指控遭到審前拘留，以200萬美元現金的高額保釋金暫被收押於監獄。

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