最慘猴痘男！遭誤診「連換4醫生」才確診　還被懷疑得性病

▲專家認為，美國實際猴痘疫情恐比官方統計來得還要嚴重。（示意圖／達志影像／美聯社、CFP）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名男子日前輾轉了4個醫生才終於確診猴痘，儘管他不斷懷疑自己感染猴痘，但醫生們都拒絕替他進行檢測，因為認為他是罹患其他性傳染疾病或是結腸癌，直到他病況持續惡化，並出現常見的皮疹，最後的醫生才替他檢測，而結果也呈陽性。據悉，像他這樣的患者不在少數，因此科學家也懷疑，由於誤診，實際感染案例遠比官方數據還要高出許多。

根據《全國公共廣播電台》報導，美國爆發猴痘疫情，目前累計201例確診，雖然從表面上看來沒有其他歐美國家嚴重，但實際疫情恐怕遠遠超過官方統計。據CDC的調查，有許多患者沒有接觸史與海外旅遊史，而這也意味著，猴痘早已在美國發生社區傳播。

布朗大學（Brown University）流行病學家努左（Jennifer Nuzzo）表示，一旦無法重建傳播鏈，意味著失去了這條傳播鏈的許多重要環節，雖然這樣的情況可能代表部分感染患者症狀輕微，不需要藥物或是就醫就能自行康復，但同時也代表他們在不知道自己被感染的情況下散播病毒。

因為猴痘容易被誤診為其他病症，因此可能有更多的患者並未被發現與通報，導致當局無法掌握實際疫情範圍，使得感染持續擴大。事實上，臨床上就有部分確診者是在誤診多次後才確診。

紐約一名男子6月13日開始出現淋巴結腫大與直腸不適的症狀，由於他本人是一名科學家，對於猴痘的相關症狀瞭若指掌，於是懷疑自己可能是感染猴痘。他馬上去就診，並要求醫師替他進行猴痘檢測，但是卻遭到拒絕。醫師認為他可能是罹患了其他性傳播疾病，因此要求他接受檢測，但是結果皆呈陰性。

數天後，該名男子的症狀加劇，他痛得跑到急診室，並請急診醫師替他進行猴痘檢測，但是再度遭到拒絕，醫師僅開了抗生素讓他治療細菌感染。隨後疼痛不但沒有改善，甚至持續加劇，並且開始影響睡眠，因此他只好又跑到紐約另一間大型醫院的急診室。

當時男子被發現直腸內長了一個異物，他立即再度要求接受檢測。儘管這也是猴痘的症狀之一，但醫師最終還是拒絕他的請求，並且推測他可能是罹患結腸癌。直到數日後，男子的皮膚出現皮疹症狀，他忍無可忍透過人脈找到一名醫師，該名醫師終於替他進行檢測，而結果則呈陽性。歷經多次誤診，他才終於確診猴痘。

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