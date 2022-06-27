烏軍撤出北頓內茨克遇襲　彈片射進頭部！滿地傷兵血腥畫面曝

▲ 俄軍全面佔領北頓內茨克，利西昌斯克也瀕臨淪陷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部關鍵城市北頓內茨克（Severodonetsk）淪陷，盧甘斯克州幾乎完全由俄軍控制。烏軍空降部隊26日撤離前線途中遇俄軍攻擊，車隊遭一枚疑似集束炸彈的火藥擊中，傷兵血流如注，還有人遭彈片射入頭部，躲避附近樹林時遇上外媒團隊，混亂又血腥的畫面全被記錄下來。

A bloody retreat as Ukrainian unit hit by Russian cluster bombshttps://t.co/C8dbe6x7hR — The Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2022

《華盛頓郵報》報導，一支烏軍空降部隊26日上午乘裝甲運兵車，離開已經落入俄軍手中的北頓內茨克及淪陷邊緣的利西昌斯克（Lysychansk），車隊開進一座農場時遭到攻擊。當時坐在車外的士兵首當其衝，鮮血從四肢湧出。

由於車隊還在俄國砲兵射程內，他們沒有時間治療傷兵，只能先使用止血帶，將傷者拖回車上後一路開出村莊，躲進1公里外的樹林。有些人將戰車推進樹叢並堆上樹枝，避免遭無人機攻擊，其他人則盡可能救助傷兵。

這次攻擊導致8人受傷，其中2人傷勢嚴重。指揮官回報位置並要求派出醫療小組時，報導烏軍撤退消息的《華郵》記者剛好遇上他們，而《華郵》團隊安全人員是一名前戰地軍醫，且車上備有急救包，便和這支部隊的軍醫合力治療傷勢最嚴重的患者。

一名士兵被擊中頭部，彈片還留在頭顱內，時而清醒時而昏迷。另一名士兵躺在自己流出的大片血泊中，大腿纏著繃帶。就在二人為他們治療時，戰場另一端有烏克蘭砲兵發射砲彈，指揮官見狀表示，他們需要讓傷兵能夠行動，才能繼續前進。《華郵》安全人員先為傷兵注射一劑嗎啡並提供抗生素，不久後軍用救護車趕到，其他士兵趕緊將傷兵抬上車。

指揮官說明，「我們在前線時什麼事都沒有，是在撤退時被擊中」，後來推測是遭到集束炸彈攻擊。但在俄軍無情攻勢之下，隨著烏軍棄守頓巴斯，這只是兩軍交戰以來持續上演的眾多混亂場面其中之一。

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